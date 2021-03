Acu Lukasa grli i ljubi bivša učesnica Zadruge u njegovom stanu

Aca Lukas, kako se priča po estradnim kuloarima, viđa se sa učesnicom "Zadruge 2" i Hepijevog rijalitija "Novajlije" Biljanom Micić.

U prilog tome svjedoči i fotografija koju je ova pjevačica objavila na svom Instagram profilu. Na njoj se vidi koliko je prisna sa popularnim muzičarem. Fotografija je nastala na kauču u njegovoj dnevnoj sobi, a to koliko su bliski, pokazuje i poza u kojoj su se našli.

Dok je on drži za ruku, ona je jednu nogu prebacila preko pjevačeve butine, a drugu je stavila na trosjed i ljubi ga u čelo. Njihova zajednička fotografija izazvala je veliku pažnju njenih pratilaca na društvenim mrežama, a da između njih ima nešto više od prijateljstva, mnogima je bilo jasno jer je kao opis slike napisala "najviše" i tri srca. Mnogi su zaključili da to znači da Biljana Lukasa voli najviše. Bilo je i onih koji su ih pohvalili.

- Baš ste lijep par - glasio je jedan od komentara, dok su ostali mahom ostavljali srca i smajliće. Da su među njima sjevnule varnice, uveliko se šuška u estradnim krugovima, ali kako Aca nije neko ko se hvali i ne voli da se o njegovim djevojkama piše, vezu čuvaju u tajnosti. To dokazuje i Biljanina izjava kada smo je pozvali za komentar.

- Jao, nemojte molim vas to da pišete. Mi se družimo. Njegov sin treba da mi radi pjesmu, a to je bio prijateljski poljubac. Lukas je muzička legenda i veoma ga cijenim i poštujem. Nema ništa među nama. Izašao mi je u susret poslovno, i to je sve. Da ima nešto više, ja bih prva objavila na sva zvona - rekla je pomalo zbunjena Biljana.

Pozvali smo i Lukasa, ali se on nije javljao na naše pozive, pa smo kontaktirali s njegovim producentom Sašom Mirkovićem, koji pjevača odlično poznaje. On se sve vrijeme smijao dok je pričao o Lukasovoj navodnoj novoj djevojci.

- Lukas je veoma gostoprimiljiv čovjek. On ugošćava mnoge mlade koleginice. Naravno, neke zarad svoje lične popularnosti koju dobijaju preko fotografije sa njim žele što prije da se pohvale na mrežama, tako da mi je razumljivo što se i ova djevojka pohvalila da je bila u posjeti kod Ace. Ne znam ko ih je slikao, ali očito da je sa njima bila drugarica, ili drug. Vjerujem da su preslušavali Acin novi album ili je možda radio audiciju za prateće vokale za novi album, koji izlazi u septembru - rekao je Mirković kroz osmijeh.