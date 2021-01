Aca Lukas otkrio da je pjevačici dao 17.000 evra bakšiša

Pjevač Aca Lukas priznao je da je najveći bakšiš koji je ostavio u kafani bio 17.000 evra i da nikad nije zažalio zbog tog poteza.

Naime, Aca je ispričao da dok je on još kao radni pjevač na splavu "Lukas", mnogo prije nego što je postao slavno ime i prezime, dobijao je i 50.000 evra bakšiša.

"Uvijek sam volio da dam, to jest da bacim pare, jer sam ja veliki kockar, pa sam imao to nešto zacrtano da uvijek volim da dam da bih i ja dobio. Tako sam jednom poslije nastupa otišao u kafanu i jednoj pjevačici dao 17.000 evra bakšiš, svi su me gledali i pitali da li sam normalan, ali to sam ja. Znam šta je kocka, da đavo uvijek dođe po svoje, pa sam uvijek tako davao, ali sam opet i dobijao", otkrio je Lukas, prenosi Blic.