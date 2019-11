Aca Lukas okončao vezu sa bivšom misicom pa priznao: Do ušiju sam zaljubljen

Aca Lukas je 3. novembra napunio 51. godinu, a četiri dana kasnije, tačnije sinoć, proslavio je rođendan u jednom beogradskom hotelu.

Pjevač je početkom jula ove godine predstavio javnosti svoju djevojku, bivšu misicu Jovanu Doroški, a sada je otkrio da više nema emotivnu partnerku.

Aca i njegova bivša djevojka Jovana djelovali su veoma zaljubljeno i sretno kada su se ljetos zajedno pojavili na promociji Acine i Majine pjesme “Problem”. Međutim, nakon nekoliko mjeseci zabavljanja uslijedio je raskid.

Folker je progovorio na temu ljubavnog života i priznao da je sada sam.

– Do ušiju sam zaljubljen, ali u sebe. Nemam djevojku i nekako mi je lijepo ovako. Oko mene su prijatelji, lijepe žene, i ja nigdje ne žurim. Znam da sve zanima to da li je neka od djevojaka koje su došle moja, ali moram da vas razočaram, to su mi samo prijateljice – rekao je Lukas za Kurir.