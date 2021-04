Aca Lukas odgovorio na prozivke Čede Čvorka, nije mu ostao dužan

Aca Lukas odgovorio je na riječi koje mu je Čeda Čvorak uputio u emsiji Puls Srbije.

"Čovjek je dao sebi previše na važnosti. Nije bio centralna tema u mojoj priči. Pomenuo sam ga jer sam ga vidio na bini i čuo sam šta je pričao. Tako da mi se to ne ukalapa sa njegovom istinom. Kada sam ga pomenuo nisam imao namjeru da polemišem sa njim a nemam ni sada", rekao je Aca Lukas.

Podsjetimo, Lukasove reči:

"Imaju po 5, 6 stanova u Beogradu a traže pomoć od države! Utovarajte ugalj, radite bre nešto", izjava je to koja je isprovocirala Čedu Čvorka, koji je isprozivao Lukasa u emsiji uživo, piše Kurir.

"Šta da kažem za njegove izjave. Trebao je da kaže ime te osobe koja ima 5,6 stanova. On osporava moj rad. Istina je da se mesecima već muzičari okupljaju jer su nezadovoljni. Niko od njih nije tražio pomoć u vidu novca, ono što su oni tražili su zahtevi da rade lokali sa svim merama. To je neki njihov cilj. Premijerka je primila nekoliko ljudi koji su normalno pričali. Prva laž koju je on rekao sinoć je da sam ja organizator protesta. Ja to nisam. Drugo što je rekao da iza nas stoji politička pozadina, sramota. Svi smo rekli da to nema veze sa politikom. Treće što je rekao da smo tražili finansijsku pomoć. Ja ne znam da je iko izašao i tražio finansijsku pomoć. Onda je slagao da smo dobili pomoć, niko nije dobio pomoć, dobili su samo statusni umetnici. Nije fer da Lukas tako laže. Rekao je za mene da ja nisam relevantan i da e, a ja sam sad doneo dokaze, a sledeći put kada bude iznosio takve laži ja ću ga tužiti i na sudu ćemo se viđati, ti nemaš pravo da me unižavaš. Ja nisam kuče neko bez porekla. A ta rečenica njegova za istovoranje uglja, to može samo dušmanin da izgovori, zao čovek", rekao je Čeda Čvorak.