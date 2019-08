Znakovi koji opisuju psihopate

Znamo da nasilje ne definiše psihopata, a mnogi od njih vode sasvim obične živote. Ali kako znati ima li netko psihopatske sklonosti? Stručnjaci za mikro-učenje s platforme Blinkist istražili koji bi ključni znakovi na to mogli ukazivati, a ovo su neki od njih, prenosi Men's Health.

Narcisiodni su

Narcisizam je jedan od ključnih aspekata psihopatije, i dok nisu svi narcisoidi psihopate, svi su psihopate narcisoidni. "Narcisi uglavnom vjeruju da su iznad zakona, izuzeti od pravila društva, pa će lagati, varati ili čak ubijati ako im je to u najboljem interesu", objašnjava Joe Navarro u svojoj knjizi Dangerous Personalities.

Iako bi narcisi zbog nepostojanja svijesti mogli zanemariti zakon, psihopat će to učiniti i napraviti ono što želi s aktivnom namjerom. Ako primijetite da neko čini nešto pogrešno i nakon toga se srami, to je narcis. Ako ne osjećaju sram ili kajanje, vjerojatnije je da će biti psihopate.

Ponašaju se nepredvidljivo

Emocionalno nestabilni pojedinci vrlo su nepredvidivi, kao da su na emocionalnoj brdskoj željeznici - u jednom trenu mogu se osjećati ekstatično, a već u drugom osjećati se kao žrtva.

Stručnjaci su u čitanju ljudi

Psihopate ne doživljavaju emocije na isti način kao i drugi ljudi, ali su u stanju intelektualno razumjeti emocionalne reakcije i koristiti ih u svoju korist. "Prijateljstva" psihopata uvijek su svrhovita - psihopate moraju dati nešto zauzvrat, a kad se ta svrha utvrdi, psihopat će manipulirati osobom kako bi od nje dobio ono što želi.

"Psihopate će procijeniti korisnost svojih žrtava za sebe, npr. sposobnost žrtava da im osiguraju novac, moć, seks, slavu, priznanje i slično", objašnjava Robert D. Hare u knjizi Zmije u odijelima: Kad psihopate idu na posao.

"U isto vrijeme, psihopate će takođe procijeniti slabe tačke svojih žrtava. Nisu ometani emocijama ili socijalnim inhibicijama, psihopate su stručnjaci za čitanje ljudi i lako mogu prepoznati njihove potrebe, simpatije i ranjivosti."

Harizmatični su (i manipulativni)

Psihopate su nevjerojatno šarmantni. Mogu biti zanimljivi i simpatični, njihove su priče uvijek uzbudljive i vjerodostojne, a nakon razgovora s njima često ćete otići srećni i pozitivni. "Psihopate izvlače ono što žele od žrtve. To čine tako što mijenjaju svoju osobnost u potpuno izmišljeni lik: ko je potreban za manipulisanje žrtvom", kaže Hare.

Psihopate su patološki lažljivci i mogu brzo izmisliti priče za koje misle da će ojačati vezu s njihovim žrtvama. Nevjerojatno su vješti u upravljanju dojmom koji ostavljaju na druge i mogu promijeniti svoju prividnu ličnost prema bilo kojoj situaciji: zabrinute žrtve smatraju ih umirujućim, a dosadne žrtve smatraju kako ih ushićuju. Kameleon koji mijenja boju kako bi uhvatio muhu čini se prikladnom analogijom.

Preuzimaju rizike

Nisu svi psihopate nasilni zločinci, i ako jesu, glavni razlog za to što su počinili zločine je nedostatak percepcije ili posljedica rizika. Za prosječnu osobu uglavnom se izbjegava bilo što može uzrokovati bol, nelagodu ili negativne posljedice. Za psihopata, što god oni žele učiniti, oni će učiniti, bez obzira na fizičku ili emocionalnu bol sebi ili drugima.

Kao što Kevin Dutton kaže u svojoj knjizi The Wisdom of Psychopaths: "Psihopate rijetko oklijevaju: Žele li nešto učiniti, jednostavno će to napraviti bez straha od neuspjeha. Što u konačnici može dovesti do zatvora - ili do moćnih financijskih i političkih pozicija."

Imaju nizak prag tolerancije za dosadu

"Psihopate imaju tendenciju da djeluju odmah, a ne da samo sjede oko sebe i razmišljaju o glumi", kažu s Blinkista. "To je zbog toga što između ostalog imaju nisku toleranciju prema dosadi i uvijek se trebaju držati zaposlenima. Svaka aktivnost za njih je korisna."

