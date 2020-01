Zlatni životni savjeti jednog od najboljih psihologa na svijetu

Svako ko se u životu malo ozbiljnije bavio psihologijom, morao je bar jednom čuti za Mihaila Litvaka.

Ruski doktor i psihoterapeut jedan je od najpoznatijih i najcjenjenijih psihologa na svijetu, a poznat je po tome što je izumitelj posebne metode za rješavanje konflikata koja se zove Psihološki aikido.

Podijelićemo s vama 20 savjeta doktora Litvaka koji će vam pomoći u rješavanju mnogih životnih situacija:

1. Ako čovjek ne može kazati ništa dobro o sebi, a želi nešto kazati, on počinje govoriti loše o drugima.

2. Grizi nauku, a ne grlo svom bližnjem, ako zaista želiš nešto da zagrizeš.

3. Depresivno stanje je dato čovjeku da bi razmišljao o sebi.

4. Niko nikoga ne odbacuje, samo neko ide naprijed. Onaj ko je zastao, smatra da je odbačen.

5. Ako dobro mislite o sebi, zašto je potrebno da još neko dobro misli o vama?

6. Radi šta želiš i ne pitaj za dozvolu. Nećeš je dobiti.

7. Sposobnost da se voli i dobro podnosi samoća pokazatelj je duhovne zrelosti. Sve najbolje radimo kada smo usamljeni.

8. Nezrela ličnost često zna, ali ne umije. Zrela ne samo da zna već i umije. Zato nezrela ličnost kritikujemo, a zrela djeluje.

9. Ja ne znam put do uspjeha, ali znam put do neuspjeha - to je želja da se svidimo svima.

10. Nema muške ili ženske logike, postoji sposobnost ili nesposobnost da se mudro misli.

11. Želiš da saznaš svog glavnog neprijatelja? Pogledaj u ogledalo. Izbori se s njim i ostali će se razbježati.

12. Postigni uspjeh – proći će uvrede.

13. Prijateljima je prijatno razgovarati, s neprijateljima korisno.

14. Postoji samo jedan validan razlog za prekid veze i prestanak radnog odnosa - nemogućnost ličnog rasta u datim okolnostima.

15. Treba dijeliti samo radost i s prijateljima i s neprijateljima. Prijatelj će se obradovati, a neprijatelj uzrujati.

16. Ne juri sreću, i naći ćeš mjesto gdje ona obitava. I sreća će te sama naći. Mogu da ti kažem mjesto gde obitava tvoja sreća – u tebi samom. A put do nje je maksimalan razvoj svih svojih sposobnosti.

17. Sreća je “nusproizvod” pravilno organizovanog djelovanja.

18. Ako nekom nešto želiš dokazati, znači da živiš zbog onoga kome želiš to da dokažeš. Ako živiš zbog sebe, onda nema potrebe da nekome nešto dokazuješ.

19. Mašta - to je glas naših sposobnosti. Tako ja ne maštam da pjevam u operi. Nemam ni glas, ni sluh. A ako bih maštao, u skladu s tim mašta bi podgrijavala moje sposobnosti. Zbog toga bih se trudio da dospijem u operu. Samo treba razmišljati kako taj san ostvariti. Ovde je glavno ne žuriti, tada se snovi ostvaruju relativno brzo. Dobro je kada čovjek može da kaže o sebi sljedeće: “Ja se bavim samo pokušajima da ostvarim svoje snove.”

20. Bolje je komunicirati s dobrom knjigom, nego s praznim čovjekom.