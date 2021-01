Zašto jesti sladoled zimi

Za sladoledom najčešće posežemo u ljetnim mjesecima kako bismo se ohladili, dok ga zimi izbjegavamo.





Teža jela

No, za to nema razloga jer ovu finu poslasticu stvarno možete jesti tokom čitave godine, bez obzira na vanjske temperature.

Kada je u pitanju konzumiranje sladoleda, zimi stručnjaci ruše predrasude. Sladoled je jedna poslastica koja zapravo paše i ljeti i zimi, i dobro ga jesti i zimi nakon nekih težih jela.

Stručnjaci ističu kako se radi samo o navikama ili porodičnim tradicijama, poput one kada baka kaže unučadi da ne jedu sladoled zimi jer je to opasno. Međutim, stručnjaci navode kako to nije istina te dodaje da se od sladoleda ne dobija upala grla niti krajnika. Sladoled ne šteti zimi, niti grlu niti dišnim organima niti probavnim organima.

Konzumiranje sladoleda ljekari preporučuju čak više zimi nego ljeto upravo zbog temperaturnih razlika između našeg tijela i vanjske sredine.

Grije organizam

Uprkos činjenici da je u pitanju ledena poslastica, sladoled zapravo može zagrijati ljudski organizam. S druge strane, topla pića griju tijelo samo nakratko. Naime, ona potiču znojenje zbog čega se organizam rashlađuje.

Upravo zbog ovakve vrste temperaturnog slaganja namirnica i vremenskih uslova organizam neće doživjeti veliki šok, a to je još jedan razlog za jedenje sladoleda zimi.

Dobar za grlobolju

Grlobolja izaziva, kao što samo ime kaže, bol u grlu. Isto tako prisutna je povećana temperatura, odnosno osjećaj žarenja. Sladoled može svojom hladnoćom, djelovati tako da zapravo smanjuje simptome grlobolje, smanjuje temperaturu, a time i osjećaj bolova u grlu.

Što se tiče operacije krajnika, konzumiranje sladoleda nakon zahvata doktor može dozvoliti.

On će ubrzati proces smanjenja upale, i to ne samo na brz, nego i na jako ukusan način.

No, u obzir ne dolaze sladoledi s orašastim plodovima ili žitaricama jer mogu nadražiti grlo. Najbolji izbori u tom slučaju su oni klasični čokolada, vanila ili jagoda.