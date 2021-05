Začin uz koji hljeb duže ostaje svjež

Hljeb je namirnica koju većina od nas voli svježu, pa tako svaki dan odlazimo u kupovinu, zbog čega često imamo mnogo viška bajatog hljeba koji, nerado, na kraju moramo baciti. Međutim kako bismo izbjegli takve situacije jedna je majka podijelila svoj odličan savjet za održavanje svježine hljeba, te oduševila mnoge, piše The Sun.

Naime, u Facebook grupi u kojoj se dijele savjeti u vezi s prehranom porodica je podijelila kako duže očuvati hljeb svježim, a potrebna je samo jedna stvar – celer.

– Na YouTube-u sam saznala, ako stavite komad celera u kesicu s hljebom, da on ostaje duže svjež. Isprobala sam taj trik i hljeb nam je bio svježiji duže nego ikada do sada. Ne znam kako to funkcionira, ali stvarno djeluje – napisala je. Hljeb upija vlagu iz celera koji sprječava da se osuši.

Ova majka takođe je dodala kako celer ne ostavlja okus na hljebu te da se može koristiti za sve tipove hljeba.