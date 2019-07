Više od polovine automobila do 2021. neće proći tehnički pregled, pogledajte da li je vaš među njima

Od 1,2 miliona vozila u Srbiji koji emituju nepropisnu količinu izduvnih gasova, što je svaki drugi četvorotočkaš, većina nema katalizatore ili DPF ili su oni neispravni. Zato bi kupci polovnih vozila morali da obrate pažnju na ove djelove i njihovu ispravnost ukoliko žele da 2021. godine prođu tehnički pregled.

Više od polovine vozila u Srbiji neće moći da bude registrovano 2021. godine ukoliko ostanu u ovakvom stanju, zbog toga što nepropisno zagađuju vazduh, o čemu je "Blic" pisao. To je pokazao rigorozni tehnički pregled u posljednjih godinu dana. Otkad je pooštreni tehnički pregled uveden 5. jula 2018, bilježi se emisija izduvnih gasova na svakom vozilu, ali se još ne sankcioniše kod onih gdje prevazilazi propise. To znači da 1,2 miliona od ukupno 2,2 miliona vozila u Srbiji neće moći da prođe tehnički od 5. jula 2021. ukoliko ne riješe problem sa izduvnim gasovima.

Nevolja je što će većinu vlasnika ta popravka papreno koštati. Gotovo kao polovni automobil ili čak i više od toga - do 500 do 2.500 evra. Toliko košta nabavka, zamjena i montaža katalizatora ili DPF-a zbog čijeg kvara ili nedostatka vozila u većini slučajeva emituju nepropisnu količinu izduvnih gasova. Zato bi kupci polovnih vozila morali da obrate posebnu pažnju da li na automobilu postoji katalizator ili DPF, a onda da li je taj uređaj ispravan.

Gdje je katalizator i kako ga provjeriti

Na benzinskim vozilima katalizator se obično nalazi na jednom od dva mjesta, a provjera njegove ispravnosti je moguća na tri načina.

"U zavisnosti od modela, katalizatori mogu stajati na različitim mestima, ali najčešće su na izduvnoj grani motora ili ispred prednjeg lonca, na sredini automobila. Provjera da li se tu kompletan katalizator nalazi je moguća vizuelno, ali i pomoću metalnog predmeta. Ako je zvuk tup kada se metalnim predmetom udari u katalizator, to znači da je sadržaj katalizatora pun. U slučaju da katalizator zvoni, znači da je šupalj, odnosno da ne radi" kažu u jednom od auspuh servisa i dodaju da nedostatak katalizatora može da signalizira i žuta lampica na instrument tabli, poznati "ček endžin".

Cijena nabavke i montaže katalizatora nije jeftina.

"Originalni katalizatori sa montažom koštaju do 500 evra. Zato se mnogi odlučuju za univerzalne koji koštaju od 10.000 do 15.000 dinara. Nisu toliko dugovečni, ali ako se pravilno održavaju, mogu da traju od 50.000 do 100.000 kilometara", kažu u servisu.

Da li je DPF isječen

Dizel automobili, pored katalizatora, imaju i DPF, filter koji služi za sagorjevanje čestica čađi, koje dizelaši emituju mnogo više nego benzinci. U nekim modelima DPF se ugrađuje još od 2006, u velikoj većini od 2009, a od 2012. godine je obavezan. I kupci dizelaša mogu golim okom da utvrde da li imaju DPF.

"Oni se obično nalaze kod turbine ili u izduvnoj grani na patosu, ispod mjenjača, dok je kod nekih modela između katalizatora i prigušivača i može se vidjeti da li je isječen. Ipak, najsigurnija varijanta je da se automobil odveze na dijagnostiku i utvrdi kakav je diferencijalni pritisak i temperatura, odnosno da li su vrijednosti zamrznute odnosno nenormalne, pošto kada se DPF skine, softver mora da se premosti. Takođe, i čađav auspuh je indikator da DPF ne radi ili ne postoji" objašnjavaju u jednom od DPF servisa i dodaju da cijena novog DPF-a košta do 2.500 evra. Međutim, postoje i servisi koji rade čišćenje DPF-a i to naplaćuju od 15.000 dinara pa naviše.

Skidaju DPF da bi prodali keramiku za 150 evra

Na benzinskim vozilima katalizator se kvari zbog više faktora: zaprljanosti zbog lošeg benzina, greške u radu lambda sonde, ulaska ulja i antifriza u katalizator, dotrajalih svećica i kablova ili zamora materijala. Kada dođe do kvara, vlasnici vozila najčešće ga ne popravljaju, već ga jednostavno odstranjuju. S druge strane, dileri polovnih vozila često sa polovnih dizelaša skidaju i ispravne DP filtere. "To rade zbog toga što se DPF sastoji od vrednih materijala kao što je, recimo, keramika, koju potom prodaju za 150 evra", ističu u jednom DPF servisu.