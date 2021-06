Trik za utvrđivanje da li su jaja još uvijek svježa i upotrebljiva

Niste sigurni koliko dugo jaja stoje u frižideru ili niste sigurni smijete li ih koristiti? Kako znati da li su jaja sigurna za upotrebu ili su se pokvarila? Uz pomoć jednostavnog trika možete otkloniti sve nedoumice.

Jedan od najjednostavnijih načina da provjerite jesu li jaja još uvijek dobra i to pomoću testa plovka za jaja.

Kako izvršiti test plovka?

Napunite prozirnu posudu ravnog dna vodom. Voda bi trebala u potpunosti pokriti jaja. Ubacite sumnjivo jaje u vodu. Ako nije u potpunosti potopljen ili ga voda jedva pokriva, dodajte još vode.

Ako jaje potone na dno, to znači da je još uvijek dobro za jesti. Ako jaje ispliva na vrh, to znači da se pokvarilo i trebalo bi ga odmah izbaciti. Ako jaje potone na dno, ali stoji u nagnutom ili uspravnom položaju, to znači da je na starijoj strani i trebalo bi ga potrošiti što prije.

Zašto raditi test plutanja jaja?

Postoji naučni razlog zašto test plovka na jajima funkcioniše kao način da se utvrdi jesu li jaja još uvijek dobra.

Razlog zašto test djeluje tako dobro jeste zato što su ljuske jaja upijajuće. To znači da propuštaju malo zraka. Svježa jaja imaju manje zraka u sebi, tako da tonu na dno.

Kako jaja stare, više zraka prodire kroz ljusku i ulazi u šupljinu. Ovo stvara mjehurić zraka koji će se sve više širiti kako dani odmiču. Kada staro jaje ispustite u vodu, taj se vazdušni balon uzdiže na vrh, čineći vjerovatnijim plutanje ovih starijih jaja.

Koliko jaja obično ostaju svježa?

Ako se pravilno čuvaju u frižideru, jaja mogu ostati svježa četiri do pet sedmica. Ako ostane na sobnoj temperaturi, jaje će se pokvarit nakon otprilike dva sata.

Dakle, kad se vratite kući iz kupovine namirnica, ne zaboravite odmah staviti jaja u frižider.