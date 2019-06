Šta znači koja oznaka na gumama

Iako na prvi pogled djeluju zbunjujuće, oznake na gumama zapravo su vrlo sistematične i logične. U nastavku donosimo tačna objašnjenja za svaku pojedinu oznaku.

DIMENZIJA GUME (primjer): 225/45 R17 94V XL

225 – označava širinu gume u milimetrima

45 – označava postotak visine naspram širine gume, 45% od 225=101.25mm

R – guma je radijalna (današnji standard)

17 – označava promjer felne u inčima (“), jedan inč(col) ima 2.54 centimetra

94 – označava indeks nosivosti, pod ovim brojem se gleda koju nosivost ima svaka guma pojedinačno u kilogramima, u ovom slučaju nosivost iznosi 670 kg po točku

V – Označava indeks brzine, V je oznaka za gume koje mogu podnijeti brzinu do 240 km/h

XL – oznaka "extra load", guma je pojačana i ima veću nosivost

Ostale oznake koje možemo naći na gumama:

C – gume za laka dostavna vozila.

RF – reinforced – guma je pojačana.

RFT – Run on Flat Tire, gume koje omogućavaju vožnju i nakon gubitka pritiska u njima.

DOT – godina i sedmica proizvodnje gume, prva dva broja označavaju sedmicu dok zadnja dva označavaju godinu proizvodnje. Primjer DOT 0719 – guma je proizvedena u sedmoj sedmici 2019. godine.

M+S – (Mud + Snow - za blato i snijeg) Na zimskim i all season gumama. Na all season gumama označava da se guma može koristiti i kao zimska guma.

TL – (Tubeless) Gume koje nemaju unutrašnju gumu. Sve savremene auto gume su ovog tipa.

TT – (Tube Type) Gume sa unutrašnjom gumom.

Made in – zemlja proizvodnje.

TWI – (Tread Wear Indicator) Indikator istrošenosti gume – ukazuje kada je gumu potrebno zamijeniti.

Oznake brzina na gumama:

Q – do 160 km/h

R – do 170 km/h

S – do 180 km/h

T – do 190 km/h

U – do 200km/h

H – do 210 km/h

V – do 240 km/h

W i ZR – do 270 km/h

Y – do 300 km/h.

* Nije preporučljivo voziti brže od navedene brzine na gumama, jer dolazi do povećanja temperature gume.

Pritisak u gumama

Na gumama je takođe naznačen maksimalan pritisak na koji se guma smije naduvati, ponovo treba naglasiti da je to maksimalni pritisak a ne pritisak na koji se gume duvaju.

Gume se duvaju na pritisak koji navedu proizvođači automobila a to je najčešće raspon od 2 do 2.5 bara za privatna vozila. Podatke o tome na koliko bara se duvaju gume možete vidjeti na naljepnici koja se nalazi na štoku sa vozačeve strane ili sa unutrašnje strane poklopca rezervoara. Vrlo često na naljepnici stoji pritisak označen u PSI (pound-force per square inch), a 1 bar = 14.5 PSI, pa je lako izračunati na koliko bara treba duvati gume.

Površina gaznog sloja gume uveliko zavisi o pritisku u gumama, pri normalnom pritisku to je u prosjeku površina dlana jedne ruke, dok se pri povišenom ili smanjenom pritisku ta površina uveliko smanjuje. Takođe, pri nižem pritisku od deklarisanog raste potrošnja goriva jer raste otpor kotrljanja, dok se pri povećanom pritisku smanjuje udobnost vožnje – guma manje apsorbuje udarce i neravnine.

Indeks nosivosti

Indeks - Nosivost [kg]