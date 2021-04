Savjeti za roditelje: Kako izabrati adekvatne cipele za djecu?

Dječija stopala vrlo brzo rastu zbog čega roditelji često moraju kupovati i po nekoliko pari cipelica za jednu sezonu. Ono u čemu mnogi često griješe jeste i to da svojim mališanima kupuju za broj ili dva veće cipelice, što je greška, a evo i zbog čega...

Stopala su jako važna jer omogućavaju kretanje, bez koga je teško zamisliti normalan život. Izuzetno su složena, sa velikim brojem kostiju, zglobova, mišića i ligamenata, povezanih u veoma osjetljiv mehanizam. Upravo zbog toga treba s posebnom pažnjom birati obuću za malu djecu – do tri godine, kod koje mišići i ligamenti, kao i sistem za termoregulaciju nisu u potpunosti formirani. Skočni zglobovi moraju da imaju čvrstu potporu u dubokoj obući – kako bi bili stabilni, što obezbjeđuje pravilan položaj stopala i ravnomjerno opterećenje tjelesnom težinom.

Djeca u prvim godinama formiraju šemu hoda, koju zadržavaju tokom života. Bilo koju nepravilnost nastalu tada, teško možemo da ispravimo kasnije.

Patike se ne preporučuju tokom ljeta

Nošenje patika i plitke obuće za malu djecu se nikako ne preporučuje, piše ordinacija.tv. Ljetna obuća za njih, kao i ostala obuća, mora da bude duboka – kako ne bi došlo do neravnomjernog opterećenja stopala i koljena. Jer, to su još uvijek mekane strukture, podložne deformitetima.

Prsti, naravno, mogu da budu slobodni. Odnosno, dijete treba da nosi sandale, kako ne bi došlo do pregrijavanja, koje može da dovede do povećanja tjelesne temperature. Najbolje je da obuća bude od prirodnog materijala – da bi upijala znoj i omogućavala normalno provjetravanje. Pored kože, to može da bude platno, pluto ili neki sličan materijal.

Danas većina djece najradije nosi patike tokom čitave godine. Međutim, tokom ljeta to može da dovede do pojave gljivičnih oboljenja, posebno ako se ne održava higijena, ili ako su patike od vještačkih materijala. Ukoliko djeca ipak stalno nose patike, onda moraju da imaju bar dva para, kako bi ih nosila naizmjenično – kako bi bilo dovoljno vremena da se nakon pranja osuše i provjetre.

Papuče nisu dobar izbor

Za decu do završetka rasta se nikako ne preporučuje nošenje papuča. Naime, dječji mišići i ligamenti nisu dovoljno zreli da podižu papuče pri hodu – pa ih djeca, povlačeći stopala prema unutra, tako drže na nogama da im ne spadnu. Dovoljno je mjesec dana nošenja papuča da dijete formira nepravilnu šemu hoda, koju će zadržati i kada počne ponovo da nosi cipele na jesen.

Često se događa da djeca u razvoju, iako nisu rođena sa ravnim stopalima, steknu ovaj deformitet zbog loše obuće ili nošenja papuča tokom ljeta.

Plastične sandale samo za plažu

Plastične sandale za vodu su dobra zaštita za osjetljiva dječja stopala od vrelog pijeska i ježeva u moru, ali ih treba koristiti samo za to, nikako ne treba da budu obuća za čitav dan. Voda, šljunak, pijesak, trava… idealne su podloge za stimulaciju mišića stopala i pravilno formiranje svodova.

Najbolje što možete učiniti za zdravlje stopala svog djeteta je da mu dopustite da hoda boso. Time ne samo da se održavaju koštana struktura i mišići stopala, već tetive i ligamenti ostaju elastični i stimulišu se svi mišići stopala čija je aktivnost u cipelama sputana. Pored toga, dijete nesmetano može da se otisne stopalom od pete prema prstima čime se može spriječiti nastanak spuštenih stopala.