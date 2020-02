Savjeti za bolje učenje

Uskoro dolazi i vrijeme ispita. Donosimo vam deset savjeta za što uspješnije učenje!

1. Pronađite odgovarajuće mjesto za učenje

Sto ljudi, sto ćudi pa tako i s mjestom za učenje. Ako svi idu u učionicu, ne znači da i vama to najbolje odgovara. Pronađite ono mjesto gdje imate najbolju koncentraciju i gdje se osjećate ugodno i držite se toga.

Ravnati se možete po tome je li vam za učenje potrebna mrtva tišina ili vam je draže učiti uz muziku, je li vam potrebna samoća ili vam je sasvim svejedno koliko je ljudi oko vas, je li vam draže učiti kući ili u čitaonici na faksu...

2. Organizacija je majka svakog zadatka

Pobrinite se da prije učenja pripremite sve potrebne materijale. Ustajanjem po gumicu, dio skripte, kavu i slično razbija koncentraciju i gubitak je vremena.

3. Raščistite vlastite misli

Ako imate puno toga na pameti, prije nego krenete učiti napišite na papir sve o čemu razmišljate. To će vam pomoći da raščistite misli i skoncentrišete se na posao koji je pred vama. Uz to, dok učite, stavite negdje kraj sebe prazan papir na koji možete zapisati sve što vam padne na pamet, a morate to kasnije obaviti. Na taj način ćete preusmjeriti svoje misli sa stvari koje morate odraditi kasnije, na ono čime se trenutno bavite – učenje.

4. Motivišite se

Pozitivan stav i razmišljanje omogućit će vam lakše učenje. Razmišljajte o tome što će vam sve donijeti uspjeh na fakultetu te kako ćete se osjećati kad položite kolokvij ili ispit. Ako na umu imate krajnji cilj – uspješno položen ispit ili kolokvij, odnosno brigu manje u životu, lakše ćete ostati motivisani.

5. Napravite plan učenja (i pridržavajte ga se)

Planiranje vremena učenja i raspodjela gradiva uveliko pomažu pri učenju. Napravite sebi mjesečni kalendar, upišite datume ispita i kolokvija, odredite prioritete i krenite u napad. Uz to, kad se osjećate najbolje i kad imate najviše energije, prihvatite se najtežih predmeta i obrnuto. Najvažniji savjet: kad se plan odredi, nema revidiranja.

(studentski.hr)