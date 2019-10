Poznati psihijatar otkrio nekoliko načina kako da pobijedite anksioznost

Anksioznost, tjeskoba i napadi panike su stalno prisutan osjećaj koji ne jenjava i kada nemate razloga biti pod pritiskom.

Kako bi se što lakše nosili s ovim problemom, Daniel Amen, stručnjak za zdravlje mozga, psihijatar s dvostrukim certifikatom i autor bestselera New York Timesa otkrio je nekoliko prijedloga kako da se što lakše nosite s ovim neugodnostima.

On je svoje istraživanje i praksu iskoristio da nadiđe kliničku medicinu. Prema njegovom mišljenju, ljudi imaju moć da preuzmu kontrolu nad vlastitim životom i ojačati mozak, bez obzira na godine.

"Konačno, kraj mentalnih bolesti započeće revolucijom u zdravlju mozga", smatra Amen.

Zapišite iskrene, racionalne misli

"Želim da ljudi budu savjesni i pošteni", navodi Amen.

Iako ovo može zvučati kao sjajan savjet kako se u životu treba ponašati, on izjavljuje da je iskrenost prema sebi važan životni korak u borbi protiv osjećaja tjeskobe. On smatra da anksioznost proizlazi iz našeg mozga koji ponavlja iracionalne, automatski negativne misli (ANT). Iako je nerealno preokrenuti misli da razmišljamo samo pozitivno, Amen poziva svoje pacijente da pokušaju razmišljati što racionalnije. Jedan od načina za to je, kaže, dovršavanje male vježbe pisanja.

"Kad god se osjećate tužno, ludo, anksiozno ili bez kontrole, zapišite šta mislite i samo se zapitajte je li to istina ili ne", savjetuje Amen.

Usporite dijafragmatičnim disanjem

Amen nudi specifičnu dijafragmatičnu metodu disanja koja je posebno efikasna u liječenju anksioznosti. Metoda se sastoji od tri sekunde udisanja, pa šest sekundi izdisanja. Iako može zvučati jednostavno, Amen uvjerava da ova jednostavna praksa disanja može smanjiti nivo anksioznosti.

Spriječite anksioznost uz pomoć suplemenata

Dok Amen nudi savjete kako da se nosite sa simptomima anksioznosti, on takođe naglašava važnost sprječavanja tih osjećaja prije nego što se oni uopšte pojave. Jedan od najboljih načina za sprječavanje anksioznosti, prema Amenu je putem suplemenata.

Međutim, Amen napominje da 80 posto populacije ima manjak magnezijuma, a ovaj nedostatak ovog esencijalnog minerala mogao bi biti povezan s pojavom anksioznosti.

Važno je imati na umu da su sva tri Amenova savjeta za treniranje mozga 100 posto prirodna, bez lijekova, bez hemikalija, bez recepta. To ste samo vi i vaša moć nad vlastitim umom.