Određena hrana može usporavati vaš napredak u mršavljenju

Hrana koja ima visok glikemijski indeks (GI) poput bijelog hljeba, krompira i riže mogla bi povećati rizik od debljanja.

Prema studiji Diabets Care glikemijski indeks mjeri brzinu skoka glukoze u krvni nakon obroka. Što skok drastičniji, to je povećan rizik od dijabetesa tipa dva, ali i debljanjem.

U nedavnoj studiji istraživači su posmatrali podatke iz globalne studije na preko 2.000 ljudi koji su klasifikovani kao prekomjerna težina ili gojaznost. U prvoj fazi svi učesnici konzumirali su šejkove kao zamjena za obrok kako bi postigli brz gubitak kilograma - prosječni pad kilograma tokom osam sedmica bio je oko 24 kilograma.

U drugoj fazi, koja se provodila tokom trogodišnjeg perioda, istraživači su upoređivali dvije dijete i dvije strategije vježbanja. Jedna je bila dijeta s visokim udjelom proteina i niskim GI, dok je druga bila dijeta s umjerenim udjelom proteina i umjerenim GI, od kojih je svaka kombinirana s vježbama visokog ili umjerenog intenziteta.

Sve četiri grupe vratile su dio kilograma koji su u početku izgubile, ali one na dijeti s niskim GI-om vratile su najmanje kilograma. To je navelo istraživače da savjetuju ljude da manje jedu krompir, kao i hejeb s visokim GI i rižu.

"Ovdje je problem što je studija koristila tako brzo debljanje kao rezultat značajnog kalorijskog deficita", kaže Shena Jaramillo, RD, dijetetičar u Peace and Nutrition.

To znači da povratak kilograma nije ovisio samo o vrstama hrane koja se ponovno uvodi, već se jednostavno vraća na njihovu prethodnu potrošnju kalorija.

"Važno je napomenuti da mnogi ljudi koji doživljavaju brzi gubitak kilograma slijede dijetu s malo ugljikohidrata", kaže ona.

Kad ponovno uvedemo bilo koji ugljikohidrat, vidjećemo brzo debljanje. Kao što studija navodi, sve su grupe u eksperimentu do određene mjere povratile težinu.

Međutim, ima smisla okrenuti se hrani s niskim GI, ali ne samo zbog promjena glukoze u krvi. Ova hrana uglavnom sadrži više vlakana, proteina ili masti. To znači da imate tendenciju da ih jedete manje - jer su zasitnije - a to ukupno smanjuje unos kalorija, što može rezultirati gubitkom kilograma ili održavanjem kilograma. Uz to, dobićete brojne prednosti koje donosi više vlakana, poput poboljšanog kardiovaskularnog zdravlja i bolje probavne funkcije.

"Čak i za nekoga ko je dijabetičar, ukupan sistem obroka imaće mnogo veći uticaj na šećere u krvi i ukupnu tjelesnu težinu nego pojedinačna hrana, bez obzira na indeks GI", kaže Jaramillo.