Nemojte ovo raditi u kupatilu ako ne želite da naškodite svom zdravlju

Kupatilo zaista može biti riznica bakterija, samo WC šolja sadrži oko 3,2 miliona bakterija, a lošim životnim navikama te bakterije možemo širiti svuda, a da uopšte ne shvatamo šta radimo. Kao rezultat možete imati problem s aknama ili mučnine i bolove u želucu.

Ovo su greške koje u kupatilu pravimo svakodnevno i kojim možemo narušiti naše zdravlje.

Brijanje bikini zone

Sasvim je prirodno imati dlake na ovom području tijela. Naime, one sadrže feromone koji privlače suprotni pol, a i štite vas od bakterija. Takođe brijanjem bikini zone možete oštetiti kožu. Ukoliko želite biti u potpunosti glatki u ovom području, morate biti veoma pažljivi te koristiti posebnu žensku opremu za depiliranje. Koristite kreme za depilaciju ili depilaciju vrućim voskom.

Spužve za kupanje

Spužve i mreže za kupanje trebate koristiti samo kada su nove. Naime, kada se okupate spužvom, uklanjate mrtve ćelije kože i one kasnije ostaju u spužvi. Kada završite kupanje, obično spužvu ostavite u kupatilu, a to je savršeno mjesto za razvijanje bakterija.

Stoga, kada je sljedeći put budete koristili, prljavština će se vratiti na vaše tijelo.

Da biste ovo izbjegli, spužvu mijenjajte što češće ili koristite neke višekratne alternative poput pilinga tijela.

Neke dijelove tijela uopšte ne perete

Vaše tijelo je zaštićeno od bakterija i akni samo kad je čisto. I zbog toga bi trebalo biti u potpunosti čisto. Područje koje najčešće zaboravite oprati pod tušem su leđa, tabani i područje iza ušiju.

Ostavljate četkice za zube na pultu

Kupatilo nije najčišće područje u kući i bolje je da i ne zamišljate koliko bakterija živi tamo. zbog toga četkicu za zube nikada ne ostavljate na pultu, već je držite isključivo na mjestu koje je daleko od WC šolje i mijenjajte je svaka tri mjeseca.

Korištenje pametnih telefona u kupatilu

Otprilike 90 odsto ljudi nosi svoje pametne telefone u kupatilo. Pa iako peremo ruke nakon nužde, uvijek zaboravimo očistiti i telefon. Zbog toga nikada ne biste trebali nositi telefon u kupatilo.

Korišćenje peškira za lice

Čak i ako imate poseban peškir za lice, on i dalje može biti vrlo opasan, posebno za osobe koje imaju problema s kožom. Naime, svaki put kada koristite isti peškir za lice, on ostaje mokar, a to je savršeno za uzgoj bakterija. Umjesto toga koristite peškire za jednokratnu upotrebu.

Ostavljate mokre peškire u kupatilu

Vlaga i bakterije čine kupatilo najgorim mjestom za čuvanje peškira. Loša je ideja da ga objesite na vrata kupatila nakon što se istuširate i osušite. Umjesto toga, objesite ga na suvo mjesto ili nakon svakog kupanja promijenite peškir.

Pogrešno šamponirate kosu

Ako tokom češljanja primijetite da se kosa zapetljala, čak i nakon korištenja balzama, možda je ne perete ispravno. Nikada šampon nemojte stavljati direktno na vrh glave, već na ruku pa tek onda istrljajte.