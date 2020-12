Napravite moćan napitak od lukovine

Kvercentin je jedinstvena supstanca koja se može naći u voću i povrću, vrsta flavonoida koja smanjuje rizik od infekcije. On može da nas zaštiti od virusa, upala ali i karcinogenih promjena, a antioksidativna svojstva jačaju našu fizičku i mentalnu spremnost kao i ukupno zdravlje.

Kvercentin je vrsta polifenola kojeg ima u jabukama, bobičastom voću, grožđu, luku, paradajzu, ali i čaju, kao i mnogim semjenkama, orašastim plodovima i ljekovitim biljkama poput ginko bilobe.

Koncentracija kvercentina je najveća u ljubičastom luku (u spoljnim dijelovima glavice, u dijelu najbližem korenu), a u organski gajenom paradajzu ima ga više za 80 odsto nego onom koji je hemijski tretiran. Kvercentin ćete naći i u medu, plavom patlidžanu, krompiru, ali i koprivi.

Crveni luk

Najveća moć kvercentina leži u njegovoj sposobnosti da ublaži oksidativni stres i bori se protiv slobodnih radikala. On, takođe, ima antibakterijska svojstva i može da pomogne protiv onih bakterija koje izazivaju stomačna, respiratorna, urinarna i kožna oboljenja.

Kvercentin, naročito kombinovan s drugim flavonoidima, može da pojača otpornost na viruse, a odličan je i kao pomoćna terapija protiv visokog krvnog pritiska.

Koliko vam kvercentina treba dnevno

Ako je vaša ishrana izuzetno bogata voćem i povrćem, naročito onim koje smo gore nabrojali, ne morate brinuti za dodatak ovog moćnog flavonola. Međutim, ako želite da budete sigurni da ste ga unijeli dovoljno, preporučuje se i korišćenje suplemenata - do 500 mg dnevno. To je i terapijska doza za visok pritisak i upalne procese. Idealno je da ga kombinujete sa vitaminom C, kurkumom ili bromelainom.

Čaj od lukovine - recept

Od narodnih lekova, preporučuje se čaj od lukovine. Operite dobro glavice luka, ocedite i ostavite da se prosuše. Oljuštite ga i ljuske prelijte proključalom vodom, poklopite i ostavite da stoji petnaestak minuta. Procijedite i popijte prije spavanja. Ovaj čaj se ne preporučuje trudnicama i dojiljama.

