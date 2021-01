Najbolje mjesto za meditaciju je – pod tušem!

Postoje različite vrste i tehnike meditacije, a većina njih potiče iz budizma. One mogu biti vođene kad postoji neko ko usmjerava i vodi proces meditacije, dok je druga varijanta da se samo sjedi u tišini. Mnoge naučne studije danas pokazuju pozitivan efekat meditacije za naše zdravlje, a ako želite malo promijeniti svoje self-care trenutke tokom pandemije, meditacija o kojoj vam pišemo u nastavku mogla bi da bude baš za vas.

Meditacija

Ono što je sigurno je to da nam danas, definitivno, treba što bolji način da premostimo stres kojim je ispunjen svaki dan. Društvene mreže, stalna dostupnost i radno vrijeme koje skoro nikad ne prestaje utiču na to da ljudi sve više žive pod puno većim stresom nego prije (bar kad je u pitanju svakodnevica). Stres, bolest 21. vijeka, može imati ozbiljne posljedice po zdravlje, a bježanje od realnosti uz alkohol i narkotike sve je češća pojava.

Stoga se okrenite meditaciji koja ne treba biti samo još jedan način za povećanje produktivnosti – ona treba biti i dublje preispitivanje naših želja i smirivanje uma. Deset minuta dnevne meditacije može nam pomoći da se povežemo sa sobom, ali na isti način i da se udaljimo od svega što smatramo da jesmo.

Meditacija pod tušem

Predlažemo vam još jedan zanimljiv način kako i gdje možete meditirati. Riječ je o meditaciji pod tušem!

Zašto ne biste vrijeme koje koristite za tuširanje iskoristili i kao ritual u kojem ćete se posvetiti sebi? Baš zato su dr Shauna Shapiro i voditeljica podcasta Girlboss Radio Sophia Amoruso osmislile vođenu meditaciju: Boost Your Confidence, Up the energy i Release and Relax, inspirisanu Skintimate proizvodima za njegu.

Shapiro objašnjava kako tuširanje može pokrenuti sva čula, zato – izaberite svoje omiljene mirise i potražite ih u nekoj od kupki po svom izboru. Tako ćete svoju meditaciju pod tušem učiniti savršenom. Mirisi će ovo iskustvo učiniti još boljim, a pomoći će vam da ostanete u sadašnjem trenutku.

Inače, čulo mirisa je izravno povezan s dijelom mozga koji upravlja strahovima, nagradama i emocionalnim sjećanjima. Stoga, dodate li miris koji volite u svoj topao tuš, možete pomoći svome mozgu u opuštanju i postizanju svojevrsnog meditativnog stanja uma. U svoj tuš ili generalno praksu meditacije možete uvesti i zemljana ili citrusna esencijalna ulja.

U slučaju da se trenutno ne osjećate sigurno niti imate želje za meditacijom pod tušem, bitno je znati da meditirati, odnosno usmjeriti svoju pažnju na vlastiti dah te zvukove i mirise iz okoline, možete bilo kada i bilo gdje – od vožnje u javnom prevozu, preko pranja suđa ili šetnje šumom, pa ovo smatrajte još jednim zgodnim načinom kako se opustiti i povezati sa svojim pravim bićem.

“Meditacija nije komplikovana; radi se samo o bivanju prisutnima u trenutku u kojem jeste i mjestu na kojem jeste”, objašnjava Sophia, a mi se moramo saglasiti.