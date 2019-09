Koristite "smajliće" biće vam od pomoći

Emotikoni ili "smajliji" preuzeli su važnu ulogu u današnjem ponašanju na društvenim mrežama.

Oni mogu da se koriste kao način iskazivanja osjećanja prema drugoj osobi tokom razgovora, a prema nedavnim istraživanjima, oni koji u većoj mjeri koriste emotikone prilikom dopisivanja imaju veće šanse za uspješniju vezu i bolji ishod prvog sastanka.

Dok su prethodne generacije uvijek lično upoznavale svoje izabranike, moderni svijet diktira nova pravila. Komunikacija putem društvenih mreža postavila je novi trend stvarajući novu etiku razgovora, kao i nove aspekte ljudske psihologije, koje istraživači pažljivo proučavaju. Dvije nedavne studije koje su sproveli Amanda N. Geselman, Vivijan P. Ta i Džastin R. Garcija istražile su uticaj korišćenja emotikona u međuljudskim odnosima, a došle su do nekoliko zanimljivih zaključaka.

Prva studija ispitala je može li upotreba smajlića pomoći u uspostavljanju veza s potencijalnim partnerima, povećava li šanse za dejt licem u lice te utiče li na "srećan završetak" dejta. U istraživanju je učestvovalo 5.327 slobodnih Amerikanaca starosti od 18 do 94 godine. Učesnicima je postavljeno niz pitanja koja se odnose na to koliko često koriste emotikone i koliko su prvih dejtova imali tokom godine. Rezultati su pokazali da su oni koji često koriste emotikone tokom dopisivanja imali više prvih dejtova, kao i uspješne intimne odnose. Uz to, otkriveno je da gotovo 30 posto solo igrača koristi emotikone, a najčešći razlozi su samoizražavanje, trendovi i jasnije istaknuto raspoloženje.

Drugo istraživanje poslužilo je kao produženo istraživanje prvog i trebalo je da otkrije kako korišćenje emotikona utiče na napredak prvih dejtova, odnosno jesu li uslijedili sljedeći sastanci.

U eksperimentu je učestvovalo 275 solo Amerikanaca starosti od 18 do 71 godine, piše index.hr. Učesnici su ispitivani o broju prvih i ostalih dejtova s istom osobom tokom protekle godine, jesu li koristili emotikone prije i nakon prvog sastanka, kao i o detaljima njihovog seksualnog ponašanja u istoj godini.

Rezultati su pokazali da su učesnici prilično aktivno koristili emotikone te su naveli veći broj drugih i trećih sastanaka sa svojim simpatijama, što je pokazalo veliku korelaciju između upotrebe smajlića i uspješne romanse. Emotikoni su im pomogli da izgrade i ojačaju veze s potencijalnim partnerima i razviju seksualnu aktivnost.