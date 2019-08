Niko ne može poreći u kolikoj mjeri je internet poboljšao naše živote. I to na mnogo načina.

Nikad nismo imali lakši pristup informacijama, ali i stvarima poput hrane i drugih neophodnih proizvoda.

Naravno, isto tako smo svi svjesni mračne strane interneta i njegovih nedostataka, od seksualnih predatora do ilegalnih uslužnih djelatnosti.

Ipak, uprkos tome što je puno više prednosti, postoje stvari koje nam nedostaju iz razdoblja prije interneta, a Redditovi korisnici su dali duši oduška i nabrojali mnoštvo njih.

Business Insider je nabrojao neke s kojima će se većina moći poistovjetiti, a vi pronađite svoje favorite među njima:

this is my new favorite photo of all time pic.twitter.com/v8Qs6TeXZf

— Wayne Dahlberg (@waynedahlberg) September 26, 2015