Kako parkirati auto bez problema?

Iako ne zahtijevaju svi vozački ispiti umijeće paralelnog parkiranja, to obično učini život. Ipak, matematika se pobrinula i za ovaj problem! Evo kako da svoj auto uparkirate bez ijedne ogrebotine...

Paralelno parkiranje bez sumnje zadaje najviše muka vozačima. I uprkos stereotipu da žene vozači posebno nisu vične ovoj veštini, praksa je pokazala da to važi za oba pola podjednako.

Za sve one koji “umiru” za volanom dok pokušavaju da automobil uguraju u, za njih nevjerovatno premali prostor, naučnici su otkrili matematičku formulu koja će ih riješiti muka.

Jednačinu je stvorio Sajmon R. Blekburn, matematičar sa univerziteta u Londonu. On je koristio Pitagorinu teoremu i niz varijabli (poluprečnik kruga okretanja automobila, rastojanje između prednjih i zadnjih točkova, udaljenost od centra prednjeg točka do prednjeg dijela automobila i širinu između već parkiranih automobila) kako bi osmislio ono što on naziva manevrom “savršenog parkiranja” zahvaljujući kojem automobili u jednom potezu zauzimaju prazno mjesto. Ako u formulu uključite vrijednosti specifične za vašu situaciju, ona će vam reći koliko dugačko treba da bude mjesto za parkiranje da biste savršeno upakovali svog mezimca.

Kao što sigurno pretpostavljate, malo je vjerovatno da se od vas očekuje da iz svog džepa izvadite lenjir i izmerite udaljenost. Zato vam prevodimo matematičku formulu u četiri jednostavna koraka:

1. Stanite pored automobila ispred mjesta koje želite da zauzmete i poravnajte svoje zadnje gume sa branikom tog automobila.

2. Okrenite točkove prema ivičnjaku koliko god vam to volan dozvoljava.

3. Idite unazad sve dok središte unutrašnje zadnje gume ne bude poravnato sa bočnim ivičnjakom trotoara. Ispravite točkove i nastavite da idete unazad.

4. Kada se vaša spoljašnja guma poravna sa istom ivicom, okrenite točak prema ulici i nastavite da se krećete ka unazad.

(Nacionalna geografija)