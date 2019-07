Kako spriječiti nadutost tokom putovanja

Postoji nekoliko stvari u vezi s putovanjima koje većina ljudi obožava. Odmor od obveza i uživanje u isprobavanju slasnih delicija su neke od njih. No, nadutost koja vas muči tokom putovanja sasvim sigurno se ne nalazi na spisku užitaka koje jedva čekate.

Naime, zanemarivanje zdrave hrane i mijenjanje uobičajene ishrane te izbjegavanje vježbanja mogu uzeti danak u funkcionisanju vašeg organizma. Sve to dovodi do probavnih smetnji te do problema poput nadutosti i zatvora, koji vam vrlo lako mogu pokvariti godišnji odmor.

Ipak, možda nije problem samo u tome…

Po svemu sudeći, nije slučajnost što se nadutost javlja baš tokom putovanja i odmora.

“Dio problema nalazi se i na psihološkm nivou”, smatra registrovana dijetetičarka Anna Kippen iz klinike Wellness u Klivlendu.

Kako je Kippen objasnila, mnogi se za vrijeme odmora vode frazom “na praznicima sam, ješću što želim”.

“To često dovodi do pretjeranog konzumiranja alkohola i raznih namirnica bogatih ugljenim hidratima, mastima i rafinisanim šećerom”, tvrdi ona.

Prema riječima ove dijetetičarke, istraživanje novih okusa i namirnica jedan je od najboljih dijelova otkrivanja nekog novog mjesta, ali to eksperimentisanje takođe može dovesti do toga da otkrijete alergije na hranu ili pak netoleranciju koja može dovesti do nadutosti. Osim toga, ne treba zanemariti činjenicu da se tokom odmora vjerovatno ne krećete dovoljno ili ne vježbate.

“Smanjenje tjelesne aktivnosti negativno utiče na zdravlje probavnog sistema povećavajući šanse da osjetite i nadutost”, objasnila je Kippen.

Takođe, ako vaše putovanje podrazumijeva dugo sjedenje u avionu ili nekom drugom prevoznom sredstvu, veće su šanse da ćete iskusiti nadutost.

“Kako idemo više u atmosferu, plin se širi uzrokujući povećanje vazduha u našem probavnom sistemu. To može biti vrlo neugodno i čest je uzrok nadutosti tokom putovanja avionima”, objasnila je Anna te dodala kako na probavu loše utiču i gazirani sokovi, ali i obroci i grickalice koje inače ne jedete, a koji se često konzumiraju tokom takvih putovanja.

Kako bi doskočili ovom problemu, Kippen je ponudila nekoliko jednostavnih savjeta.

Nezavisno o tome kojim prijevozom putujete, pobrinite se da napravite nekoliko pauza i prošetajte. Takođe, umjesto klasičnih grickalica i sendviča, pripremite zdrave obroke koje ćete ponijeti sa sobom. Orašasti plodovi ili voće su dobar odabir, kako navodi PopSugar.

Kefir, jogurt i drugi probiotici uvijek bi trebalo da vam budu pri ruci, a savjetuje i izbjegavanje gaziranih, alkoholnih ili pak kofeinskih napitaka. I na kraju, ali ne manje bitno, nemojte zapostavljati vježbu, baš kao što nikad ne smijete zaboraviti na dovoljan unos tekućine u organizam.