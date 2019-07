Kako se zaštiti od komaraca, kako se riješiti komaraca, kako se riješiti uboda komaraca, sve su to pitanja koja svi mi pretražujemo na internetu kada dođe ljetnja sezona.

Ako išta može pokvariti uživanje u odmoru onda su tu upravo ovi insekti koji ne samo da ostavljaju neprijatan osjećaj na koži, nego često prenose i bolesti. Na farmaceutskom tržištu se mogu pronaći brojna sredstva koja će ove napasti zadržati podalje od vas, ali koliko su korisna toliko su i štetna. Postoje naravno i prirodni načini kojima se možete zaštiti od komaraca.

Jabučni ocat (sirće)

Mazanje jabučnim ocatom (sirćetom) ne samo da odbija komarce nego rashlađuje tijelo tokom nesnosnih vrućina. Pomiješajte jabučno sirće sa peršunom i ovom mješavinom namažite kožu. Možda nije prijatnog mirisa, ali će napraviti ono što treba.

Luk

Bijeli luk je opštepoznat po svojim mnogobrojnim ljekovitim svojstvima. Ako vam njegov miris ne smeta, slobodno se natrljajte njime i komarci će vas zaobilaziti u širokom luku. Možete ih postaviti na mjesta gdje komarci obično ulaze u vaš dom.

Banana

Svi bacamo koru banane, međutim, od komaraca nas može zaštiti to što ćemo se po tijelu namazati unutrašnjom stranom kore od banane.

Čime se hrane komarci?

Iako većina misli da se komarci hrane isključivo krvlju sisavaca to nije tačno. Muški primjerci jedu nektar iz cvjetova, tok ženke uglavnom piju krv jer im je potrebna dodatna energija zbog jajašaca koja nose.

Pored krvi, za razmnožavanje im je potrebna i stajaća voda u kojoj se razvijaju njihove larve. Tako da se najčešće pojavljuju oko močvara ili kanala.

Vole sve što ih podsjeća na nektar ili na meso sisavaca bilo oblikom, bojom ili mirisom.

Čak i parfemi sa cvjetnim mirisom privlače komarce.

Komarce privlači i odjeća

Iako je za nepovjerovati, komarce privlači i boja odjeće. Tamna odjeća ih vjerovatno privlači zbog toga što ih podsjeća na boju mesa, a jako svijetla ih privlači zbog toga što ih podsjeća na cvijeće.

Privlači ih i krvna grupa

Komarac može namirisati vašu krvnu grupu. Preferiraju krvnu grupu 0, i ona im je dvostruko draža od krve grupe A, a krvna grupa B im je najmanje privlačna. U tome se krije odgovor na vaše pitanje, zašto nekaga napadaju, a druge ne.

Znojenje

Osim CO2, komarci vole nanjušiti mliječnu i mokraćnu kiselinu, amonijak i druge supstance koje se nalaze u našem znoju. Vole i toplije pojedince tako da su fizički aktivni ljudi češća meta.

Kako ih se riješiti?

Najjednostavniji način za rješavanje komaraca su mrežice koje možete postaviti na prozore. Ali oni koji nisu u prilici da postavljaju mrežice, mogu se osloniti na prirodne načine.

Komarce odbijaju mirisi različitog bilja poput lavanda, limunskog eukaliptusa, citronele, ruzmarina, tamljana i cimeta. Ukrasne svijeće sa ovim mirisima možete pronaći u gotovo svim trgovinama.

Odbija ih i matičnjak, bosiljak ili kadulje. Biljke čija se eterična ulja koriste u svakodnevnoj upotrebi koriste riješavanju ovih napasnika. Bilo da od ovih biljki pravite ulja kojim ćete se mazati, ili da ih jednostavno spaljujete u svom dvorištu, dovoljno je da komarcima stvori neprijatan miris koji će ih otjerati.

Pomoć nakon uboda

Ne češite se! Iako je to privremeno olakšanje, češanje može dovesti do velikih problema. Svrabež koja se pojavi na mjestu uboda stvara naš imuni sistem koji se bori protiv uboda. Češanjem ćemo samo pojačati djelovanje sline komarca protiv koje se već bori naš imunološki sistem. Osim toga, češanjem možete oštetiti kožu i dovesti do infekcije.

U apotekama možete naći mnogo preparata koji će vam pomoći nakon uboda komarca, ali postoji dosta stvari u vašem domu koje vam mogu pomoći.

Za izvlačenje toksina iz rane na mjesto uboda stavite pola glavice luka ili krišku lumuna, a svrabeš će ublažiti i kiselina koju vatom možete nanijeti na ranu.

Soda bikarbona pomiješana s malo vode ili meda takođe vam može pomoći, a tu je i jogurt. Na mjesto uboda možete utrljati i unutrašnjost kore od banane.