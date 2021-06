Kako se riješiti tamnih mrlja ispod pazuha?

Iako “nedostaci” ne bi trebalo da nas spriječe u tome da nosimo ono šta želimo svjesni smo da biti žena u današnjem svijetu ima određenih stavki po kojima se često ne držimo tog pravila.

Nametnuti beauty standardi diktiraju nam kako bi trebalo da izgledamo, a tamne mrlje ispod pazuha nisu nam prihvatljive. I razumijemo, radije bismo da ih nema. Upravo zato, odlučili smo vam otkriti zbog čega se te tamne mrlje uopšte i stvaraju, a onda i kako ih riješiti.

Uzroci

Brijanje

Većina žena će posegnuti za brzim brijanjem pazuha kako bi uklonila neželjene dlačice, ali često brijanje daje tamnu boju pazuhu. Brijanjem dlačica s vanjskog sloja kože, ostavljamo dio dlačica u koži, a ti se dijelovi se otkrivaju u obliku tamne mrlje na pazuhu. Ovaj problem možete riješiti ako se odlučite za depilaciju voskom umjesto brijanja.

Taloženje mrtvih ćelija

Iako često čistimo lice i vrat različitim pilinzima, pazuh često zanemarujemo. To dovodi do taloženja mrtvih ćelija kože ispod pazuha. One ostaju zarobljene u mikroskopskim pukotinama na koži.

Prekomjerna upotreba dezodoransa i antiperspiranata

Iako su dezodoransi veoma važan kozmetički i higijenski proizvodi za skrivanje nepoželjnih mirisa tijela, neki od sastojaka prisutnih u njima reaguju s kožom i uzrokuju gubitak boje kože. Ljudi često vide poboljšanje nakon što prestanu koristiti antiperspirante i dezodoranse na neko vrijeme.

Bakterijske infekcije

Specifična bakterijska infekcija (erythrasma) je odgovorna za nanošenje tamnih mrlja ispod pazuha. Česta je kod osoba koje pate od dijabetesa.

Rješenja

Šećerni piling

Bilo da ćete raditi kućnu verziju ili kupiti isti, kada radite piling tijela, produžite rukom i do pazuha te ih dobro istretirajte kako bi uklonili mrtve ćelije kože. Druga opcija je i da koristite piling koji sadrži mliječnu kiselinu te će dodatno djelovati na to područje.

Limunov sok

Savjeti za posvjetljivanje kože nepotpuni su bez limuna. Kada je u pitanju uklanjanje bilo kakve tamne mrlje, nema boljeg lijeka od limuna. Limunov sok je najefikasniji prirodni izbjeljivač. Ima snažna antiseptička i antibakterijska svojstva te pomaže kod uklanjanja neugodnih tjelesnih mirisa.

Sok polovine limuna utrljate ispod pazuha sve dok ga ne iscijedite, pričekajte 20 minuta pa temeljito isperite vodom. Limun može učiniti vašu kožu suhom, tako da je najbolje primijeniti hidratantnu kremu ispod pazuha nakon ovog tretmana. Pazite da ga ne ostavite predugo kako vam ne bi učinio kontraefekt.