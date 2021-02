Pored činjenice da plastične flaše sa vodom mogu biti uzrok dospeća štetnih toksina u organizam, njihova široka upotreba zagađuje planetu koja se već uveliko bori sa prekomjernim otpadom.

Ulaganje u flaše za vodu koje su namijenjene višekratnoj upotrebi jedan je od najboljih način da prije svega mislite na svoje zdravlje a zatim i na planetu koja pripada svima nama. Međutim kao i sve drugo što dolazi u dodir sa vašim ustima, i flaše za vodu je potrebno redovno i pravilno čistiti.

ZAŠTO TREBA DA PERETE FLAŠE ZA VODU?

Ako svoju flašu za vodu za višekratnu upotrebu koristite kako bi u njoj ponijeli sa sobom kafu, koja će vas zagrijati na putu do posla, nije potrebno da ističemo zašto treba da je operete ako posle u nju želite da sipate vodu. Ali ako je koristite samo za vodu, sigurno se pitate da li joj je potrebno često pranje. Nažalost da, čak i ako samo u tim flašama držite vodu, važno je da znate da vlažno i tamno okruženje zapravo predstavlja savršeno mjesto za razvoj bakterija i plijesni. Dijelovi koji dolaze u dodir sa vašim usnama su najkritičniji.

KAKO EFIKASNO OČISTITI FLAŠE ZA VODU?

SODA BIKARBONA – Iako ste primjenili klasično pranje deterdžentom za sudove i čistom vodom, ponekad u ovim flašama miris i trag na dnu od napitaka u boji poput kafe i čaja zna da se zadrži više nego što biste željeli. U tom će vam slučaju biti dovoljna jedna kašika sode bikarbona i do pola napunjenja flaša sa toplom vodom. Zatvorite flašicu i mućkajte sve dok ne primjetite da se soda potpuno otopila. Nakon toga isperite flašicu čistom vodom i okrenite naopako da se osuši.

SIRĆE – Još jedan prirodni proizvod za čišćenje koji se nalazi u svakoj kuhinji. Postupak ne može biti jednostavniji. Potrebno je da napunite flašicu za vodu do pola sirćetom a od pola pa skoro do vrha čistom vodom. Potom promućkajte sadržaj i ostavite da odstoji do jutra. Kada ustanete prije nego što krenete na trčanje jednostavno isperite flašicu i sipajte čistu svježu vodu.