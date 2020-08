Kako do miliona bez dobitka na lutriji? 11 filozofija bogatstva

Mnogi sanjaju o milionima, ali rijetki rade na tome da zarade prvi milion. Ovi savjeti pomoći će vam da započnete vaš put ka uspjehu, naravno uz malo sreće, naporan rad i pravi stav u glavi...

Lutrija je uvijek opcija, ali statistika kaže da ne biste trebali polagati prevelike nade u dobitak na lutriji. Srećom, postoje drugi načini za osigurati si bezbrižan život.

T. Harv Eker je autor knjige u kojoj otkriva nekoliko metoda koje i vi možete koristiti kako bi postali milioner kao i on.

Postavite ciljeve

Eker savjetuje da zapišete koliko želite zaraditi i u kojem vremenskom roku. Napominje kako trebate biti realni pri određivanju vremenskog okvira za postizanje tih ciljeva, ali ne treba se bojati izazova.

Potreban je fokus, hrabrost, znanje i puno truda, ističe Eker, a to je moguće ako imate precizne ciljeve i jasne vizije.

"Prvi razlog zašto većina ljudi ne dobije ono što žele je zato što ne znaju što žele", kaže Eker.

Pridružite se elitnom klubu

To bi mogao biti tenis, golf ili poslovni klub, a ideja je miješati se s bogatim ljudima.

"Ako ne možete priuštiti elitni klub, popijte kafu ili čaj u najotmjenijem hotelu u svom gradu. Opustite se i primijetićete da se bogati ljudi ne razlikuju od vas", savjetuje Eker i objašnjava kako se bogati ljudi druže s drugim bogatašima.

"Izložite se ljudima koji su uspješniji od vas, tako ćete proširiti vaše razmišljanje. U većini slučajeva, vaš prihod je sličan prihodima ljudi s kojima se družite", kaže Eker.

Čitajte, slušajte i uložite u seminare

Neprestano radite na sebi i svom obrazovanju. Čitajte o ulaganjima, poduzetništvu i psihologiji novca. Bogati ljudi znaju da moraju stalno učiti, čak i onda kada su postigli nevjerovatan uspjeh.

"Uspjeh je vještina koja se može naučiti. Ako želite biti odličan igrač golfa, možete naučiti kako to postati. Ako želite biti veliki pijanist, možete naučiti kako to postati. Isto je i s bogatstvom. Želite postati bogati? Naučite kako!", objašnjava Eker.

Smislite tri načina za stvaranje prihoda van vašeg dnevnog posla

To bi, na primjer, moglo biti ulaganje. Počnite tako što ćete čitati o raznim investicijskim strategijama i istražite kreativne načine kako bi zaradili 'nešto sa strane'.

Bogataši su fokusirani na zarađivanje dok prosječni ljudi razmišljaju kako uštedjeti. No, Eker tvrdi da taj način razmišljanja sputava mogućnost zarađivanja.

Umjesto "ili" recite "i"

Ispravan način razmišljanja prvi je korak ka uspjehu.

"Kada vam neeo ponudi mogućnost izbora, zapitajte se: Kako mogu imati oboje?", objašnjava Eker te pojašnjava kako se bogati ljudi nikada ne dvoume između dva izbora jer znaju da mogu imati sve.

Mnogi misle da moraju birati između novca i drugih aspekata života, ali u stvarnosti možete imati sve, ako to želite.

Zapišite problem koji imate i deset načina kako ga riješiti

"Ova vježba pomoći će vam da ne razmišljate o problemima nego o rješavanju istih. Prvo, postoji šansa da ćete stvarno riješiti problem. Drugo, osjećaćete se bolje jer ste ga riješili", kaže Eker te objašnjava kako bogati ljudi ne dopuštaju da ih problemi koče u ostvarenju ciljeva.

Put do bogatstva je pun zamki i to je jedan od razloga zašto se ljudi ne upuštaju u rizike koji im mogu donijeti uspjeh. Ne žele glavobolje, odgovornost i probleme.

Naučite se nositi s problemima, riješite ih i usredotočite se na svoje ciljeve.

Čitajte biografije bogatih i uspješnih ljudi

Čitajte knjige o Steveu Jobsu, Rockefelleru ili Warrenu Buffetu. Uspješni ljudi traže motivaciju u drugim uspješnim ljudima.

Pokažite zainteresiranost za stvari koje želite

"Kupujte magazine s prekrasnim kućama, posjetite trgovinu luksuznih automobila i čitajte o uspješnim tvrtkama", kaže Eker te objašnjava kako time privlačite pozitivnu energiju.

Bogati ljudi se dive drugim uspješnim ljudima. Nisu ljubomorni niti zavidni, zahvalni su na onome što imaju. Nije loše željeti više i raditi na ostvarenju cilja, alinemojte zavidjeti drugima.

Uvjerite se da je novac vaš prijatelj

Svaki dan se podsjećajte da je novac pozitivna stvar. Pokušajte priuštiti luksuzan izlazak s vremena na vrijeme. To može biti masaža, manikura ili večera u elitnom restoranu, i naviknite se na udobnost, sigurnost i pozitivnost koje novac može pružiti.

"Ako želite privući novac, prestanite ga gledati kao neprijatelja i razmišljate o njemu kao o svom savezniku", kaže Eker.

Zapišite tačan razlog zašto je stvaranje bogatstva važno za vas

To može biti nekoliko rečenica, ali što ste određeniji, to bolje. Kada imate jasan razlog zašto želite ostvariti nešto, biće vam lakše doći do tog cilja.

"Istina je da bogataši imaju zdravu opsjednutost novcem i stvarima koje žele. Bogati vide posao i život kao igru u kojoj žele pobjeđivati", kaže Eker.

Učinite nešto neobično

Ova vježba će vam pomoći da izađete iz svoje sigurne zone. Razgovarajte s ljudima koje inače izbjegavate, tražite povišicu ili se probudite sat vremena ranije.