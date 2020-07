Kako da se riješite se neprijatnog mirisa cipela

Ma koliko vodili računa o higijeni nogu i obuće, ponekad jednostavno dođe do razvoja bakterija, a samim tim i do pojave neprijatnog mirisa. Neprijatan miris cipela može dovesti do osjećaja stida i nelagodnosti, posebno onda kada se nalazite u društvu drugih ljudi, a potrebno je da se izujete. Tek tada sjetićete se da svoje cipele niste luftirali danima, a zna se šta to znači.

Zbog čega obuća ima neprijatan miris? Kao i ostatak tijela, i noge se znoje. Znoj sam po sebi nema miris, ali kada se pojave bakterije koje se njim hrane, stvara se kiselina koju karakteriše izuzetno neprijatan miris. Postoji nekoliko stvari koje možete uraditi kako biste izbjegli navedeni problem: – Birajte kožnu obuću u kojoj se noge manje znoje i u kojoj vaša koža može da diše. Adekvatna cirkulacija vazduha spriječiće stvaranje mikroorganizama koji dovode do neprijatnog mirisa. Vjerovatno ste već primjetili da se obuća od vještačkih materijala znatno brže umiriše nego ona koja je napravljena od kože ili platna, pa kada sledeći put krenete u kupovinu, imajte i to u vidu. – Kad god možete, opredijelite se za nošenje otvorene obuće. Ljeti što češće nosite sandale jer će se stopala izložena vazduhu manje znojiti, a brže sušiti. Vlažna sredina idealna je za razmnožavanje bakterija, a to je upravo ono što nastojite da izbjegnete. Spriječite neprijatan miris cipela – Prije nego što odložite obuću u cipelar, uvjerite se u to da je suva. Patike u kojima su se noge znojile tokom treninga nikako nemojte sklanjati u cipelarn dok su vlažne. – Bez obzira na to što žurite i želite da što prije izađete iz stana, nikada nemojte obuvati obuću ako su vam noge znojave. Trenutna ušteda vremena kasnije će vas mnogo više koštati. Prije obuvanja, operite svoja stopala antibakterijskim sapunom i dobro ih osušite peškirom. I sami znate da je daleko lakše osloboditi se neprijatnog mirisa nogu, nego cipela. (Lepotaizdravlje.rs)