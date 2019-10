Kako da iskoristite sve plodove koje vam donosi jesen

Jesen je odavno pokucala na vrata i sa sobom donijela mnogo plodova. Bundeve, gljive i kesten-samo su neki od plodova koji se ubiru u jesenjim danima, a od kojih se može napraviti slatka ili slana jela.

Pečurke, vrganji, runjice ili lisičarke-samo su dio gljiva koje se mogu ubrati u šumama, a od kojih se mogu napraviti slasna jela. Rižoto sa gljivama ili kao prilog uz meso-na vama je samo da izaberete, a ideja je mnogo.

Narandžasto povrće zvano bundeva je veoma zdravo. Možete je napraviti za slani ili slatki obrok. Domaćice često eksperimentišu i dodaju cimet ili vaniliju, a time tmurni kišni dani postaju ljepši. Savjet za jesenju kuhinju dao je kuvar Predrag Tošić.

"Tako da je zaista širok spektar i tih slatkih i slanih jela. Samo je pitanje koliko će ljudi eto malo da se prepuste mašti i malo da iskoriste ono što oni najviše vole, ali na malo kreativniji način da to pripreme", rekao je Predrag Tošić, kuvar.

Priroda je šarena. Boje se smjenjuju od žute preko narandžaste do smeđe. Upravo tako mogu izgledati trpeze u jesenjim danima. Neizostavno u ovom periodu je kesten, čiji se miris tek pečenog širi ulicama. Može se praviti na mnogo načina, a odličan je kao prilog uz mesa.

"Puno je varijacija, nama je najpoznatije kesten pire varijanta, to jeste poslastica. Ali, kesten se isto tako može koristiti kao prilog uz neka slana jela, najčešće uz jela od divljači. Pa eto, ukoliko imate divljač neku, ili znate nekog lovca koji vam može prebaciti neku divljač koja je možda odstojala u zamrzivaču, možete onda svinjski but zapečen i uz to poslužiti kesten kao prilog. Biće super varijanta i super kombinacija", istakao je Tošić.

Kao svako godišnje doba, i jesen ima svoje čari. U ovim danim beru se plodovi u povrću. Još se mogu naći paprike, a za njih ima mnogo recepata. Ne smijemo nikako zaboraviti njegovo visočanstvo grožđe. Takođe ima svoje mjesto u kuhinji, ali i kao dodatak na plati za mezu.