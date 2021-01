Kada legnete u krevet često trljate stopala? Ta navika možda nije bezazlena

Trljanje stopala u krevetu ne mora biti bezazleno i može ukazivati na stanje koje se zove periodični poremećaj kretanja udova koje utiče na noge pa ih stalno grčite ili trzate u snu…

Kada nakon napornog dana napokon legnu u krevet, većina ljudi napravi vrlo neobjašnjivu stvar. Niti ne razmišljajući trljaju stopalo o stopalo kako bi lakše zaspali.

1. To može biti znak da imate problema sa snom

Postoji stanje koje se zove periodični poremećaj kretanja udova koje utiče na noge pa ih stalno grčite ili trzate u snu. To može imati negativan učinak jer ste drugi dan pospani. Ako se često krećete u snu i trljate noge u krevetu, to stanje je razlog tome, prenosi tuzlanski.ba

2. Razlog mogu biti i ‘nemirne noge’

Može postojati još jedan ozbiljan razlog za to. Ako osjetite olakšanje dok ležite i mičete nogama, to može značiti da imate sindrom nemirnih nogu. To je neurološki poremećaj koji vam neće dopustiti da se potpuno odmorite. Da biste bili sigurni da je to izvor problema, treba da se posavjetovati se ljekarom.

3. To je nesvjesni način da smirite sami sebe

Pokušavamo se ‘ugnjezditi’ u krevet tako da trljamo noge. Time se stvara efekt bliskog dodira na koži i osjećamo se opušteno. Poznato je da je koža vrlo osjetljiva na spoljašnje dodire, pa to može biti snažan alat kojim se opuštamo nakon stresnog dana.

4. To je možda samo navika

To, naravno, može biti i normalan način, odnosno ritual koji radite kako biste zaspali. Ne mora biti nikakav zdravstveni problem. Mnogi trljaju noge u krevetu, a da to ni ne primjete. Čak i da se to dogodilo iz bilo kojeg od spomenutih razloga, može se razviti u jednostavnu naviku.