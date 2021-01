Jeftino rješenje: Kako da sami napravite osvježivač vazduha

Ne morate da trošite novac i da kupujete osvježivače prostorija, napravite ih sami i to uz pomoć sastojaka koje vjerovatno imate u kuhinji.

Potrebni su vam sljedeći sastojci:

500 ml vode

4 paketića želatina

15 do 20 kapi esencijalnog ulja (po želji)

15 g soli

jestiva boja

Priprema:

U manjoj posudi pomješajte 250 ml vode, esencijalno ulje i jestivu boju.

Zagrijte do tačke ključanja i onda sklonite sa vatre. Otopite želatin i so u toploj vodi i zatim dodajte preostalih 250 ml vode (hladne), pa dobro promješajte (polako, kako ne bi došlo do stvaranja pjene).

Sipajte u teglice i ostavite da se hladi par dana prije upotrebe, jer je želatinu potrebno određeno vrijeme da "poveže" sastojke (teglice možete da ubacite u frižider kako biste ubrzali proces).

Kada se osvježivač ohladi, poklopite ga poklopcem, ali prethodno na njemu izbušite par rupa kako biste omogućili širenje mirisa.

Nemojte da zaboravite da dodate so, jer ona pomaže u borbi protiv buđi.