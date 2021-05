Jednostavni trikovi da lak na noktima traje duže

Želite da vaši nokti uvijek izgledaju lijepo i uredno, ali to vam ne polazi za rukom zbog toga što lak na noktima ne traje dugo. Međutim, postoji način kako da lak na noktima traje duže.

Postoje jednostavni trikovi koji će vam pomoći da lak za nokte na vašim rukama traje duže.

1. Ne stavljajte ih u vodu

"Kad su vaši nokti natopljeni vodom, oni se šire", rekla je jednom manikirka i osnivačica kompanije "Varnish Lane" - Loren Dun.

Namakanje može iskriviti i proširiti oblik noktiju, a kada lak nalakirate preko nokta i on se osuši, to uzrokuje da lak prerano očvrsne. Iako dobro namakanje može pomoći da omekšate grublju kožu na nogama, to nije posve neophodno za nježniju kožu na vrhovima prstiju.

Usprkos tome, i vi ćete htjeti izbjegavati namakanje vrhova prstiju toplim kupkama, pranjem suđa i slično. Voda ne samo da može dovesti do širenja i skupljanja vaših noktiju, što može podići pigment, već ih vremenom može učiniti krhkim i suvim.

2. Zagladite površinu noktiju

Nakon rezanja i oblikovanja noktiju nemojte preskočiti zaglađivanje.

To će pomoći da zadržite slojeve keratina koji su se možda razdijelili tokom turpijanja.

3. Izbjegavajte lakiranje kutikula

Znamo da je to lakše reći nego učiniti, ali potrudite se lak nanositi samo na površinu nokta.

Zalutali potez laka možda vam se neće činiti strašnim, ali ne želite da se lak nataloži na kožici.

Boja na vašoj koži će se brže ukloniti od boje na vašim noktima, a ako je vaš lak ostao između kože i nokta, kada se boja na kraju podigne s kožice, lak na noktu će se podići zajedno s njom.

4. Gurnite kožicu natrag

"Kad vam se lak zalijepi za kožicu, lako ćete oguliti i pokvariti svoj manikir", kaže Ejmi Lin.

Ipak, lagano guranje natrag drvenim štapićem ili potiskivačem kutikule može vam pomoći stvoriti dovoljno prostora na pločici nokta.

"Obavezno očistite ostatke ulja iz seruma za kutikule nakon što završite čišćenje kožica. Operite ruke ili upotrijebite sredstvo za uklanjanje laka za čišćenje nokta", napominje Lin.

5. Koristite njegujuće lakove

Kad su vaši nokti slabi i lomljivi, lak će vam se lakše pokvariti.

Međutim, proizvodi koji daju hranjive, hidratantne sastojke imaju malo veću zadržavajuću snagu - što vrijedi za pigmente, završne slojeve i temeljne slojeve.

6. Izbjegavajte sušenje vrućim vazduhom

Želite da se lak na noktima brže osuši pa posežete za fenom koji bi svojim toplim zrakom brže osušio lak.

Međutim, vrućina može prouzrokovati mjehuriće i pucanje laka, pa ukoliko želite koristiti fen, upotrijebite hladan način sušenja.