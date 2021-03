Evo šta treba da radite kada opečete jezik

Sigurno vam se jednom u životu desilo da opečete jezik nekim vrućim napitkom ili vrelom hranom.

Uglavnom se to događa kada jedemo topli sir, krompir ili meso, jer ove namirnice dugo zadržavaju toplotu.

Većina opekotina na jeziku smatra se opekotinama prvog stepena, što znači da je oštećen samo njegov spoljni sloj.

Ipak, to je dovoljno da izazove bol, crvenilo ili otok. U takvim situacijama nikako ne bi trebalo da otrčite do frižidera po led jer bi na taj način, zbog osetljivosti jezika, moglo da dođe do zamrzavanja i oštećenja gornjeg dijela tkiva.

Umjesto toga stavite u usta kocku ili kašičicu šećera i sisajte. Jedan od najgorih osjećaja na svijetu, trebalo bi brzo da nestane. U slučaju da i dalje osjećate bol, tehniku možete ponoviti.

Najbolje od svega što se ovaj trik može primjeniti bilo gdje - bez obzira da li ste jezik opekli kod kuće ili u restoranu.

Sljedeći put kada budete brzopleti sa hranom ili pićem, znate šta vam je činiti.