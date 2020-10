Eksplozija u kojoj je povrijeđeno 11 osoba upalila je alarm: Vodite računa o bojleru, ovo su savjeti

U stanu u zgradi na Belim vodama na Čukarici u Beogradu jutros oko 6 sati eksplodirao je bojler, pri čemu je povrijeđeno jedanaestoro ljudi od kojih je i troje djece.

Servisera bojlera sa stažom od tri decenije Arsen Petrovića za Žena.rs kaže da nema sumnje da problem bio u cjevima u bojleru.

– Princip rada bojlera je takav da je to posuda kojoj je na dnu grijač. Sa desne strane ulazi hladna voda, a sa leve je cev za toplu vodu koja ide do vrha bojlera. To su po pravilu uvijek bile metalne cijevi, dok pojedini proizvođači nisu počeli sa plastifikacijom tih cijevi. Kada su cjevčice plastične umjesto vodootporne, može da se desi da se plastika istopi i začepi sigurnosni ventil, što dovodi do ovakvih katastrofa. Sa pritiskom u bojleru raste i temperatura ključanja vode, pa već sa 9 bari pritiska temperatura ključanja je 160 stepeni. Tu je i mnogo gasa, i takve eksplozije su stravične, ruše sve pred sobom – kaže Arsen Petrović.

On kaže da je nesumnjivo do tragedije dovela kombinacija takvih plastičnih cjevčica uz činjenicu da je bojler dugo radio.

– Taj bojler je sigurno radio preko 20 sati i nesumnjivo je i ispuštao neke zvukove upozorenja, kada ga je trebalo isključiti ali očito stanari nisu čuli – kaže nam ovaj serviser.

Na naše pitanje da li možda i način održavanja bojlera može da doprinese tome, kaže sljedeće.

– Nema šta da se održava bojler. Ja sam jedan od rjetkih majstora koji ne savjetuje čišćenje kamenca, ali stojim iza toga. Kamenac se čisti kada grijač ode, prije toga nema potrebe, to je čisto mamljenje para – tvrdi ovaj serviser.

Međutim, ističe i da je izuzetno bitno da bojler radi samo po potrebi – i zbog sigurnosti i zbog uštede.

– Majstori danas kažu da je bolje da bojler radi stalno, navodno zbog uštede. To je glupost. Najbolje je da se bojler pali samo po potrebi, a izuzetno je važno da ga gasite uvijek pred kupanje. Ni slučajno se ne kupati sa upaljenim bojlerom – samo ja sam u svojoj karijeri do sada čuo za nekih 300 slučajeva ljudi koji su ginuli zbog kupanja sa upaljenim bojlerom – apeluje on na kraju.