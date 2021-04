Dr Samardžić o imunitetu: Objasnio kako se vitamin C pravilno koristi, svi pravimo istu grešku

U jeku borbe sa korona virusom, ljekari upozoravaju da je veoma važno koristiti vitaminsku terapiju, kako bi se imunitet ojačao i što lakše izborio sa virusom.

Ipak, i kada su vitamini i minerali u pitanju, treba voditi računa o količini koja se unosi.

Docent doktor Janko Samardžić, specijalista kliničke farmakologije rekao je da vitaminska i suplementska terapija svakako pomažu, ali da se na neke stvari treba obratiti pažnja.

– Kada govorimo o vitaminu C, postoji njegova primjena u preventive i terapijske svrhe. Preventivno, to su oralni preparati i u normalnim uslovima, nama je potrebno oko 80 miligrama vitamina C. U slučaju epidemija, mi znamo da treba povećati na 300-500 miligrama i to sve prevencija. Sve preko 500 miligrama, nrp. 1 ili 2 grama, nije dobro jer ono što mi zovemo bioraspoloživost, tj procenat koji dospije u našu cirkulaciju se drastično smanjuje, do 500 mg dospijeva u cirkulaciju, i to je ta doza koju uzmete, ona deluje, dakle što više uzimate manje djeluje – objasnio je on i dodao da se 1 ili 2 grama primjenjuje kroz infuziju i to je lijek, i njegova terapijska primjena – kaže on, pišu Novosti.

– Tu je i vitamin D i on je u sklopu terapijskog algoritma a od minerala cink koji je pokazao delotvornost kod gripa pa se vjeruje da će i ovde – zaključio je on.