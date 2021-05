Četiri vježbe za sve generacije

Za početak je najvažnije da povratite energiju, pa vam predlažemo da fizičku aktivnost započnete laganim vježbama koje će vas relaksirati i podići. Ovo je kombinacija pilatesa i joge, nije intenzivna i odlična je za sve generacije. Poslije vježbi se obavezno istegnite.

Raširite ruke

Prva vježba - Spustite prostirku na pod, lezite na leđa i raširite ruke, tako da vam u laktovima budu savijene pod uglom od 90 stepeni. Noge raširite, ali stopala neka vam budu spojena, kao da pravite krug nogama. Udahnite i polako podižite karlicu brojeći do pet. Zatim izdahnite i spuštajte karlicu brojeći ponovo do pet.

Druga vježba - Ostanite na leđima.

Stopala neka vam budu razdvojena malo više od širine ramena, a ruke raširite i savijte pod uglom od 90 stepeni u laktovima. Nagnite karlicu udesno, udahnite brojeći do pet. Izdahnite vraćajući se u početni položaj, brojeći do pet. Isto uradite i za lijevu stranu. Brojite do pet, vježbajte polako.

Treća vježba - Sjedite!

Desnu nogu ispružite u ravni s ramenima i držite je čvrsto uz prostirku, a lijevu ispružite držeći je rukama sa zadnje strane, pa je pružajte uvis brojeći do pet. Spuštajte je lagano brojeći do pet. Zamijenite strane i sve ponovite.

Početni položaj

Četvrta vježba - Ispružite obje ruke iznad glave, držeći tegove tako da vam širina ruku bude u širini ramena. Zatim se spustite tako da vam desno koljeno bude pod uglom od 90 stepeni, dok se lijevo potpuno oslanja na podlogu. Udahnite brojeći do pet, pa rotirajte tijelo udesno. Vratite se u početni položaj, uz izdah i brojanje do pet.