Česte greške kod spremanja hrane

Kulinarstvo je umjetnost, a jedan pogrešan potez može da pokvari bilo koje jelo, čak i u restoranima sa Mišelinovim zvjezdicama. Nije važno da li ste iskusni kuvar ili sami kuvate kod kuće, svi u kuvanju mogu da pogriješe.

Ovo su tipične greške koje pravimo prilikom kuvanja nekih namirnica, objašnjava kuvarica Eliza Kros za " Bright side".

1. Tijesto za picu

Najbolji način da razvučete tijesto je rukama. Na taj način ga činite mekanim. Kada tijesto za picu razvijate oklagijom, ono će se slabije dizati kada ga budete pekli.



2. Pečena piletina

Pečena piletina može da se osuši tokom spremanja. Da biste to izbjegli, pokušajte da ne otvarate vrata rerne tokom pečenja. Svaki put kad to učinite, rerna gubi toplinu, vrijeme spremanja se produžava, a piletina zbog toga postaje presušena. Takođe, pazite da se jelo "odmori" 30 do 40 minuta.



3. Mladi krompir

Mladi krompir sadrži puno gvožđa, magnezijuma, vitamina C i B6. Da biste sačuvali sva korisna svojstva, krompir skuvajte i pecite zajedno s korom jer sadrži velik broj vitamina i minerala.



4. Piletina

Ljubitelji zdrave ishrane savetuju uklanjanje kože piletine prije kuvanja. To je zato što koža sadrži puno masnoća. Kako bi se sačuvao ukus piletine, bolje je da uklonite kožu neposredno prije nego što počnete da jedete jelo. Kada je piletina kuvana, upija dio masnoće s kože, što čini meso sočnijim i aromatičnijim.



5. Brokoli

100 g brokolija ispuniće vaše tijelo potrebnom dozom vitamina C. Međutim, taj vitamin se uništava u kipućoj vodi i povrće gubi svoju hranljivu vrijednost. Da se to ne bi dogodilo, najbolje je da kuvate brokoli na pari, prenosi B92.