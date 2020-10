12 najboljih sokova za imunitet

Najbrži i najlakši način da vaš organizam nahranite neophodnim vitaminima i mineralima je sok za imunitet, evo par dobrih predloga kako da ga spremite.

Brz način života, hrana bogata lošim holesterolom, loše životne navike kao i nepravilan dnevni ritam i manjak sna utiču na slabljenje imunog sistema čineći nas podložnijim bolestima. Da bismo poboljšali opšte zdravstveno stanje i ojačali imunitet organizma trebalo bi da najprije unesemo izmjene u svoju dnevnu rutinu i životni stil.

Krenimo za početak sa malim promjenama i uvođenjem zdravih sokova za imunitet u svoju svakodnevnu ishranu.

Vidjećete da je ovo ne samo zdravija već i dosta jeftinija opcija od boce ničega u vidu gaziranih napitaka za kojima neodgovorno posežemo.

U nastavku vam prezentujemo neke od ideja za zdrav sok za imunitet.

Sok od paradajza i šargarepe za imunitet

Jedna od najboljih kombinacija, paradajz i šargarepa obradovaće vas mješavinom aroma dvije nadasve zdrave povrćke. Ovo je jedan od najboljih recepata za jačanje imunog sistema jer su u njoj visoko koncentrovani antioksidansi, vitamin C iz paradajza i vitamin A iz šargarepe.

Kako djeluje ovaj napitak?

Vitamin C pomaže stvaranje strukturalnog kožnog proteina, vama dobro poznatog kolagena koji čuva čvrstinu kože i sprečava ulazak patogena izazivača bolesti. Takođe, potpomaže stvaranje bijelih krvnih zrnaca koja ubijaju klice izazivače bolesti.

Vitamin A štiti od infekcija i podržava pravilno funkcionisanje sluzokože tako što reguliše aktivnost T ćelija, B ćelija i citokina. Vitamin A takođe smanjuje rizik od makularne degeneracije koja se javlja kao posljedica starenja.

Sastojci ovog napitka za imunitet:

1 paradajz srednje veličine

1 narandža srednje veličine

1 jabuka srednje veličine

4 velike šargarepe

Kockice leda

Priprema:

Sve sastojke ovog napitka za imunitet iscijedite u sokovniku ako volite sok ili oljuštite i stavite u blender, izmiksajte dok ne dobijete smuti. Ovo je lakša i brža varijanta.Dodajte kockice leda po želji. Ovaj sok za imunitet nudi savršenu kombinaciju slatko-oštrog ukusa i zaista je najbolji način za buđenje u sumorno jutro.

Sok za imunitet od đumbira i bijelog luka

Magični sastojci đumbir i bijeli luk su od davnina poznati kao odlični borci protiv infekcija. Studija rađena na Harvardskom medicinskom fakultetu je otkrila da povećana konzumacija bijelog luka može sprečiti pojavu kancera.

Kako djeluje ovaj napitak?

Bijeli luk sadrži fitonutritijent alicin koji učestvuje u čuvanju kardiovaskularnog zdravlja. On snižava krvni pritisak i reguliše nivo holesterola u krvi.

Đumbir sadrži bioaktivne supstance šogaol i džindžerol koje pospešuju cirkulaciju i na taj način obezbjeđuju snabdijevanje tkiva dovoljnim količinama kiseonika i otklanjanje toksina iz njih. Osim toga ove dvije supstance djeluju antimikrobno, protivupalno i antialergijski.

Đumbir ima važnu ulogu u prevenciji i liječenju gripa. Recept koji vam poklanjamo je vaš savršen napitak za imunitet i za hladne dane koji će vas čuvati od gripa i prehlada.

Sastojci:

2 manje cvekle

1 srednja jabuka

1 narandža srednje veličine

2 čena bijelog luka

¼ korena đumbira

Kockice leda

Priprema:

Sve sastojke iscijedite u sokovniku. Dodajte kockice leda po želji.

Može vam se učiniti da ovaj sok za imunitet ima blago neprijatan ukus zbog đumbira i bijelog luka. Možete smanjiti koncentraciju ova dva sastojka, a povećati na primjer količinu jabuke ili narandže po želji.

Sok od citrusa za imunitet

Svi agrumi su puni vitamina C koji je sjajan stimulator imunog sistema. Koristi od soka od agruma kao što su limun i narandža, na primjer, su višestruke i manje-više poznate, lako su dostupni i pripremanje ovog napitka za imunitet vam ne oduzima mnogo vremena.

Kako djeluje ovaj sok za imunitet?

Vitamin C ima antioksidaciona i antimikrobna svojstva koja čuvaju vaše zdravlje. Ovaj sok čuva alkalnu ravnotežu vašeg organizma što vas čini manje osjetljivim na bolesti. Možete kombinovati šta imate trenutno u kuhinji ili prema ukusu. Na primjer:

Dvije narandže, jedan grejpfrut, četiri klementine i polovina limuna. Šta god imate pri ruci nećete pogriješiti.

Sok od cvekle za imunitet

Cvekla kod većine nije baš omiljena povrćka. Međutim ako je budete malo više jeli ojačaćete svoji imunitet i spriječiti pojavu hroničnih bolesti. Ovo zahvaljujući vitaminima, mineralima i antioksidansima kojima je bogata. Evo koji su nutritijenti u cvekli potpora vašem imunom sistemu: vitamin C, folati, manganezijum, gvožđe.

Možete je jesti kuvanu ili pečenu ako vam njen ukus više odgovara u tom obliku jer tako gubi onaj specifičan ukus zemlje. Ipak, ako želite da iskoristite maksimalno sve njene nutritijente jedite je svežu u salati ili još bolje pijte je u vidu odličnog soka za imunitet.

Kako djeluje?

Folati koje cvekla sadrži u značajnim količinama sprečavaju anemiju koja može biti jedan od uzroka pada imuniteta.

U jednoj šolji sveže cvekle ima 0,5 mg magnezijuma. Ovo je jedna četvrtina potrebne dnevne doze ovog minerala. Magnezijum je u organizmu zadužen za stvaranje antioksidanta zvanog superoksid dismutaza. Ovaj moćni antioksidant pomaže vašem imunom sistemu u sprečavanju hroničnih bolesti kao što je kancer i srčana oboljenja jer neutrališe štetne slobodne radikale.

Gvožđe i vitamin C igraju važnu ulogu u zdravlju imunog sistema, a njih dobijate iz soka od cvekle za imunitet. Unošenjem dovoljnih količina gvožđa osiguravate pravilno stvaranje dovoljnog broja crvenih krvnih zrnaca koja su transporteri kiseonika kroz organizam. Za pravilnu apsorpciju gvožđa neophodan je vitamin C kao i za bijela krvna zrnca koja su puna ovog vitamina. C vitamin takođe djeluje kao antioksidant. Pored ovoga cvekla sadrži još brojne fitohemikalije korisne našem zdravlju.

Iscijedite sok za imunitet iz sljedećih sastojaka:

1 jabuka

1 šargarepa srednje veličine

3cm đumbira

1 cvekla srednje veličine

šaka sveže nane

kriška limuna za serviranje po želji

Cvekla, šargarepa, đumbir i kurkuma

Broj kombinacija za vaš zdrav sok za imunitet je zaista veliki. Zavisi od vaših potreba, ukusa i onoga čime trenutno raspolažete od sastojaka. Tako i cveklu možete slobodno kombinovati sa raznim vrstama voća i povrća. Ovaj u nastavku mi se čini posebno korisnim jer pomaže imunom sistemu i ublažava simptome upala. Upale su čest odgovor imunog sistema na infekciju. Posebno se preporučuje osobama koje pate od reumatoidnog artritisa. Đumbir i kurkuma u ovom soku djeluju protivupalno.

Ovaj sok za jačanje imuniteta sastoji se od četiri moćna korena povrća koji pomažu imunom sistemu i ublažavaju simptome upala. Upale prouzrokuju curenje nosa, kašalj, i bolove u tijelu. Đumbir i kurkuma deluju protivupalno. Ovaj sok će vas snabdjeti vitaminima A, C i E, gvožđem i kalcijumom.

1 srednja cvekla

3 šargarepe srednje veličine

1 crvena narandža srednje veličine ili bilo koja narandža

½ limunana

10g kurkume

2 cm korena đumbira

Prstohvat aleve paprike

Prstohvat sveže samlevenog crnog bibera

Sve sastojke oljuštite i pravite po želi sok ili smuti. Od ovog napitka beže svi virusi. Nazdravlje!

Jagode, kivi i nana

Jagode i kivi su još jedna zdrava kombinacija ako želite napitak za imunitet bogat C vitaminom. Budući da je za čašu ovog napitka potrebno čak četiri čaše jagoda možda je bolje da prosto izmiksate voće u ukusan smuti. Možete ovom miksu dodati grčki jogurt koji je dobar izvor magnezijuma i probiotika. Probiotici pomažu ćelijama da održe antimikrobnu funkciju.

Napitak od jagoda i kivija sadrži vitamine A, C, i B-6, magnezijum, cink i folate. Ovdje izdvajamo cink kao posebno značajan za održanje zdravog imuniteta.

Sok od lubenice i chia sjemenki

Šta bolje osvežava od činije hladne lubenice. A šta mislite o čaši soka od lubenice i chia sjemenki? Ovaj ukusan napitak je mnogo više od uživanja za vaše čulo ukusa. On je moćan imunostimulator i ekstremno dobar način za hidrataciju organizma za vrelih ljetnjih dana.

Kako djeluje?

Lubenica je bogata vitaminima A, C i B6, koji rade na jačanju imuniteta. Takođe sadrži kalijum, bakar i aminokiselinu citrulin. Ovaj posljednji je važan za pravilan rad mnogih organa između ostalog i imunog sistema. Velika količina antioksidanata koja se nalazi u chia sjemenkama sprečava nastanak slobodnih radikala i bori se protiv gripa i prehlada.

Sastojci:

6 šolja sjeckane lubenice

1/2 šolje svježih listova nane

2 kašike soka od limete

1 kašika chia sjemenki

Kockice leda po želji

Priprema:

Izmiksajte lubenicu, nanu i sok od limete. Odzgo pospite chia sjemenkama i služite rashlađeno. Sigurna sam da će ovo postati vaš omiljeni ljetnji napitak zbog svog lujepog, slatkog ukusa a i zbog hidrirajućih svojstava. Najbolji je leden.

Zeleni sok za imunitet

Ako ste od onih koji samo voće priznaju za sok vrijeme je da isprobate nešto novo.

Zeleni sok od povrća je izvor nutritijenata koji garantuju jak imuni sistem. Evo recepta koji ćete voljeti. Ubacite i šaku peršuna za dodatnu dozu vitamina B6. Ovaj vitamin igra važnu ulogu u povećanju broja imunoćelija i proizvodnji antitijela.

Ovaj zeleni sok za imunitet sadrži oko 156 kalorija, 20 grama šećera, 212% potrebne dnevne doze vitamina A, 202% neophodne doze vitamina C, 19% potrebne količine kalcijuma i 13% gvožđa.

Iscijedite sljedeće sastojke:

2 srednje stabljike celera

4 lista zelene salate

2 lista kelja

1 šolja spanaća

1 zelena jabuka srednje veličine

½ krastavca srednje veličine

½ polovina oljuštenog limuna

1 četvrtina đumbira

Sok od zelene pšenice

Ako niste u toku, ovaj sok je apsolutni hit u svijetu pobornika zdravog načina života i prirodnog liječenja. On je najbogatiji izvor živog hlorofila na planeti. Sadrži sve poznate minerale, vitamin A, vitamine B-kompleksa, C, E, i K. Izuzetno je bogat proteinima, sadrži 17 amino-kiselina.

Kako djeluje?

Sok od zelene pšenice usporava starenje, pospješuje stvaranje ćelija krvi, daje energiju, zaustavlja rast i razvoj loših bakterija. Tečni hlorofil iz ovog soka može da prodre u tkiva naših organa i da ih regeneriše. Čisti jetru neutrališe toksine i jača imunitet. Zaista je dugačak spisak svih koristi soka od mlade pšenice koji sadrži oko 100 korisnih aktivnih materija.

Za jednu čašu ovog soka za imunitet potrebno vam je oko 25 mladih izdanaka pšenice i čaša od 2dl vode. Stavite u blender izmiksajte dobro. Dobijenu masu procijedite i vaš sok je spreman. Pije se ujutru na prazan želudac sat vremena prije konzumiranja bilo čega drugog. Nema ograničenja u dužini konzumacije.

Super sok od aronije

Aronija je jedna od superbobica o čijoj se ljekovitosti posljednjih godina, ne bez razloga, dosta govori i piše. Ovdje ćemo samo spomenuti njena veoma moćna antioksidativna svojstva i njenu sposobnost da naš organizam zaštiti od mnogih bolesti upravo jačanjem imuniteta.

Priprema napitka za imunitet od ovog voća je jednostavna – sok se dobija cijeđenjem svježe ili zamrznute aronije. Od jednog kg svježeg voća dobićete oko 0,7l soka. Pije se po jedna mala čašica tzv. šot (20-30 ml) dnevno prije doručka. Bolesne osobe mogu popiti po jednu čašicu prije svakog obroka.

Isprobajte sok od voćke noni sa Tahitija

Ljekovita svojstva samonikle voćke noni su na Tahitiju poznata i cijenjena već 2000 godina. U posljednje vrijeme je i mi upoznajemo kao veoma blagotvornu. Dobila je epitet supervoćke zahvaljujući njenim antioksidativnim i protivupalnim svojstvima. Takođe je cijenjena i u liječenju bolova u zglobovima i problema sa kožom. Aminokiseline iz noni voća jačaju imunitet.

Sok se obično sprema u kombinaciji sa grejpfrutom ili narandžom koji kamufliraju manje prijatan ukus koji noni ima. Ipak nije lako doći do svježih plodova, ali i kod nas je dostupan gotov sok koji nije baš jeftin, ali on se pije po jednu kašiku kao sirup za imunitet tako da će vam dugo trajati.

Sok za imunitet od jabuka i šargarepe

Ne samo da jedna jabuka dnevno tjera bolesti od vas već i više od toga kad je iskombinujete sa izvanrednim svojstvima šargarepe. Rastvorljiva vlakna kojih ima u jabuci mogu da se izbore sa upalama koje mogu dovesti do oboljenja povezanih sa gojaznošću. I pomažu u jačanju imunog sistema.

Šargarepa je bogata beta- karotenom provitaminom vitamina A koji je antioksidant i sprečava oštećenja izazvana oksidacijom kao što su kancer, reumatoidni artritis, kardiovaskularne bolesti i još mnogo toga. Već je rečeno koliko je vitamin A važan za jak imunitet.

Sastojci:

4 šargarepe

1 srednja jabuka

1 kruška

1/4 korena đumbira

Kockice leda po želji

Priprema: izaberite da li ćete sve sastojke iscijediti u sokovniku ili ćete ih ubaciti u blender i tako dobiti ukusan smuti. Smuti je brža varijanta a na taj način zadržavate i vlakna koja su itekako korisna.

Sokovi, smuti i slični hranljivi napitci za imunitet su ukusan i brz put do zdravlja. Bez obzira koji vam ukus najviše prija i šta ćete od voća i povrća iskombinovati uvijek svom napitku možete dodati neku od supernamirnica kao što su čia sjemenke ili pšenične klice. Na ovaj način ćete dodatno obogatiti svoj sok za imunitet.

Ispijanjem ovih napitaka ne samo da unosite dovoljne količine aktivnih materija koje podržavaju pravilno funkcionisanje organizma već i održavate zdrav nivo hidratacije koji je veoma važan za jak imuni sistem.

(Minut za mene)