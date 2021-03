10 savjeta da vam tepih uvijek bude besprekorno čist

Početak proleća mnogima je povod za veliko, temeljno čišćenje doma, a to sigurno uključuje i čišćenje tepiha. Vremenom, čak i uz redovito usisavanje i pranje, na tepihu mogu da se nakupe fleke i ostaci prljavštine, a Mark Tarboks, vlasnik kompanije "Best Carpet Cleaning Experts" dao je savjet kako tepih održavati besprekorno čistim.

1. Fleke od krvi nikada nemojte da ribate

Fleku od krvi nemojte odmah pokušavati da oribate jer će tako samo još dublje ući u tepih. Umjesto toga, lagano tapkajte po mrlji s krpom, papirnim ubrusom ili sunđerom na koji ste nanijeli sredstvo za čišćenje. Na taj način sredstvo će upiti fleku.

Takođe, uvijek tapkajte od spoljašnje ivice fleke prema sredini jer u suprotnom možete još više da isprljate tepih.

2. Gazirana vode djeluje, ali uz pravilno korišćenje

Gazirana voda riješiće fleke od piva ili vina na tepihu, ali morate da znate kako da je pravilno koristite. Prvo, nanesite gaziranu vodu na čistu krpu i njom natopite mrlju da se upije. Ako fleka postane svjetlija, ponovite postupak s još gazirane vode.

Ako to ne uspije, napravite mešavinu u razmeri 1:1 alkoholnog sirćeta i vode i sipajte je u bocu s raspršivačem. Poprskajte isflekano područje tim rastvorom i ostavite 10 do 15 minuta da se upije. Zatim pritisnite čist, suvi sunđer na to područje kako bi upio sredstvo za čišćenje i otopljenu mrlju. Po potrebi ponovite postupak dok fleka u potpunosti ne nestane.

Kad ste uklonili mrlju, isperite to mjesto čistom, toplom vodom. Pređite četkom po tepihu kako biste niti tepiha vratili u pravilan smjer. Na kraju, stavite nekoliko bijelih papirnih ubrusa na očišćeno područje i pritisnite ih s nečim teškim, poput knjige ili telefonskog imenika. Ubrusi će upiti vlagu iz tepiha; ostavite ih da stoje sve dok tepih ne bude suv, obično oko jedan dan.

3. Pjena za brijanje za sve fleke

Pjena za brijanje smatra se najboljim sredstvom za čišćenje svih vrsta fleka. Nanesite je direktno na mrlju i ostavite da djeluje oko 30 minuta. Nakon toga istapkajte fleku sa suvom bijelom krpom. Na kraju poprskajte zamrljano područje s mješavinom alkoholnog sirćeta i vode u razmjeri 1:1, te prebrišite suvom krpom.

4. Rješenje za žvakaću gumu

I žvakaća guma može da završi na tepihu, a rješenje za ovaj problem pronaći ćete – u zamrzivaču. Uzmite nekoliko kockica leda i pritisnite ih na zalepljenu žvaku 30 do 40 sekundi. Kada se žvakaća stvrdne pomoću kašike je podignite i makazama ili oštrim nožem isjecite niti tepiha što bliže žvaćakoj gumi. Ukoliko isječete samo malo niti, to mjesto se neće ni primjetiti.

5. Deterdžent za sudove za masne fleke

Masne fleke teško je ukloniti s tepiha, ali tajna je u tome da koristite odgovarajuće sredstvo i tehniku. Nekoliko kapi deterdženta za pranje sudova koje dobro otapa masnoće sipajte u čašu tople vode. Lagano promješajte kako bi se deterdžent rastopio. Rastvor sipajte u bocu s raspršivačem i njom natopite fleku. Zatim je istapkajte bijelom krpom ili papirnim ubrusom. U zavisnosti od veličine i starosti fleke, možda ćete ovaj postupak morati da ponovite više puta.

6. Stvrdnuti vosak uklonite pomoću pegle

Ako vosak svjeće kapne na tepih brzo će se stvrdnuti i primiti za vlakna. Tarboks preporučuje da ponovno zagrijete vosak do polu-tečnog stanja kako biste ga uklonili. Bijelu krpu stavite preko pegle (bez korišćenja pare), a zatim pritisnite peglu na vosak dok se ne otopi. Nožem za maslac ostružite omekšani vosak.

7. Hidrogen peroksid za osušene mrlje od krvi

Za početak, osušenu fleku omekšajte s mešavinom vode i blagog deterdženta. Zatim nožem za mazanje ostružite mrlju s tepiha, što je više moguće. Na preostalu mrlju direktno nanesite hidrogen peroksid koji će u kontaktu s krvlju početi da peni. Sačekajte nekoliko minuta, a zatim istapkajte bijelom pamučnom krpom ili papirnim ubrusima.

8. Organsko sredstvo za fleke od kućnih ljubimaca

Kućnim ljubimcima može da se dogodi "nezgoda" na tepihu, a Tarboks za takve fleke preporučuje korišćenje organskih sredstava, radije nego hemijskih. Sredstvo poprskajte direktno na mrlju, a vjerojatno ćete morati i malo da ribate kako biste u potpunosti uklonili fleku i miris.

Potom obrišite suvom bijelom krpom ili papirnim ubrusima. Sredstva za čišćenje bez toksičnih sastojaka mogu se koristiti i za odstranjivanje i drugih vrsta fleka, uključujući mrlje od kafe i umaka.

9. Uklanjanje bombona

Ako imate djecu, velika je vjerovatnoća da će prije ili kasnije na tepihu završiti i slepljena bombona. Pokušajte prvo da je ostružete pomoću noža za mazanje. Zatim natopite sunđer vodom kojoj ste dodali blagi sapun pa pokvasite to mjesto. Kad ste uklonili bombonu, pamučnom krpom ili papirnim ubrusima lagano pritiskajte zaprljano mjesto kako bi se osušilo.

Važno je ukloniti sav šećer, u suprotnom to će mjesto više privlačiti prljavštinu i smeće, napominje Tarboks.

10. Redovno dubinsko čišćenje čistačem na paru

Najbolji način da tepih održavate čistim, svježim i novim jeste da ga redovno dubinski čistite pomoću čistača na paru uz odgovarajuće sredstvo za čišćenje. Kod takvog čišćenja koristi se jak pritisak koji prodire duboko u niti tepiha, a čistač će, zajedno s prljavštinom i smećem, iz tepiha ukloniti i sredstvo za čišćenje. Topla voda i para uspješno će odstraniti svaku prljavštinu, prašinu i ostatke masnoće te ostaviti tepih besprekorno čistim. Tarboks za domaćinstvo s četiri člana preporučuje dubinsko čišćenje tepiha na svakih šest mjeseci, prenosi Zadovoljna.hr.