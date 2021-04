Zašto je važno čitati priče djeci?

Čitajući djetetu, hranite njegov mozak i raspirujete njegovu maštu. Ali, nemojte to činiti samo zato da bi vaše dijete bilo pametnije. To je, istodobno, divna prigoda da se priljubite jedno uz drugo te isprepletete srca i duše. Znate i sami koliko su ti trenuci vrijedni i kako vaše maleno brzo raste…

Ako je vaše dijete preaktivno tokom dana, da bi smireno moglo sjediti uz vas dok čitate priču, odaberite vrijeme dana kad ga počinje svladavati umor i kad će imati dovoljno strpljenja da se usredotoči na slike i listanje stranica.

Obavezni komentari

Vrlo je važno komentirati sve što vidite, pitati ga što vidi na stranici, kako se to zove, kako se određena životinja oglašava, koje je boje i slično. Kod malo starijeg djeteta, recimo dvogodišnjaka, primijetit ćete to i sami, nećete moći više proizvoljno mijenjati tok priče i kratiti je, jer ono već jako dobro zna cijelu radnju i priču gotovo napamet i naučilo je poštivati pravila, pa će to isto zahtijevati i od vas.

Trogodišnjak će vas i nakon što završite čitanje ispitivati što se kasnije dogodilo, zašto se nešto dogodilo te će željeti razgovarati o tome i ono što vas sigurno jako veseli, ako ste došli do te faze – vaše trogodišnje blago već je postalo sjajan pripovjedač. Svojim lutkicama i igračkama već samo priča priče koje ste zajedno čitali i izmišlja nove, kombinira ih i ludo se zabavlja.

Probudite kreativnost

Ne zaboravite da svako dijete ima bujnu maštu koju treba poticati. To nećete postići samo čitanjem, treba mu zaposliti sva čula. Ponudite djetetu različite materijale za umjetničko izražavanje. Nemojte mu vi pokazivati kako da nacrta mačku ili mamu, već mu dopustite da se samo kreativno izrazi.

U početku će to biti samo jedna išarana mrlja, no, svakako se potrudite pronaći nešto pozitivno u tome. Pitajte ga da vam pokaže ruke, noge, oči, šapu, oko. Dijete tačno zna gdje se što nalazi na njegovom malom umjetničkom djelu. Potaknite zato svaku iskru inventivnosti i stvaralaštva koju vaš mališan iskaže i na taj ćete način pomoći njegovoj mašti da procvjeta u izniman alat na koji će se moći oslanjati čitav život.