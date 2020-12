Važne stvari koje muškarci žele od žena, a da nije seks u pitanju

Možda ste pretpostavljali kao i većina žena da je seks na samom vrhu ove ljestvice. Međutim, ispostavilo se da su muškarci znatno manje površni i da od jedne ljubavne veze imaju brojna očekivanja, te da se seks nalazi zapravo negdje na polovini spiska.

Otkrivamo vam ovom prilikom želje najvećeg broja savremenih muškaraca:

POŠTOVANJE

Ta duboka mračna tajna koju vješto skrivaju ogleda se u poštovanju koje žele od svoje lepše polovine. Djeluje banalno ali zaista je tako. Muškarci vape za poštovanjem, jer njega zapravo najviše i cijene. Kada im druga osoba muškog pola ne ukaže poštovanje oni su spremni i fizički da se obračunaju sa njom. Kada su žene u pitanju oni žele da im njihove voljene poštovanjem pokažu koliko vrijede.

PRESTANITE DA MU STALNO PREBACUJETE NEŠTO

Žene vremenom svoje muškarce počinju da posmatraju manje kao svoje partnere a više kao svoju decu. U takvom odnosu, žena je ta koja je uvek savršena i nepogrešiva, dok je muškarac taj koji trpi kritike. Ono što bi oni najviše voleli jeste da im se ne prabacuje i ne uzima za zlo ako su zaboravili da izbace smeće ili kupe mleko (opet). Savet ženama: birajte svoje bitke.

PRESTANITE DA SE ŽALITE NA NJEGA IZA NJEGOVIH LEĐA

Kada se sastanu dvije žene, glavna tema o kojoj raspravljaju su njihovi muškarci. Spisak stvari na koje mogu da se žale iza njihovih leđa je podugačak. Kada jednom otkriju magični svijet – žaljenja iza partnerovih leđa, žene jednostavno ne mogu da se odupru iskušenju. Taj začarani krug moguće je razbiti jedino pozitivnim komentarima i isticanjem stvari koje njihovi voljeni dobro rade.

CIJENITE GA TAKVOG KAKAV JESTE

Večita ženska potreba za menjanjem partnerovih navika, osobina i sklonosti, dovodi do razočarenja, svađa i problema u vezi. Biti zaljubljen u svoju predstavu o nekom nije isto kao i voleti i cijeniti nekog zbog onoga što on zapravo jeste. Možda ispod svih stvari koje očekujete da on bude, otkrijete da je on mnogo više od vaših očekivanja ako mu pružite priliku da bude šta jeste.

ODAJTE MU PRIZNANJE ZA TRUD

Nikad ne treba trud svog voljenog da uzimate zdravo za gotovo, o koliko god malim stvarima da je riječ. Zahvalite mu što je pokosio travnjak, izveo psa u šetnju ili se sjetio da pokupi stvari sa hemijskog čišćenja. Ne dozvolite da njegovi postupci budu nezapaženi i da skliznu niz vjetar bez vašeg priznanja za njegov trud.