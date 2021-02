Stvari kojima želite da naučite svoju kćerku

Životne mudrosti su jednostavne i vaša kćerka će ih usvojiti kroz vašu ljubav, kroz vaš način života, kroz način na koji se starate o sebi, energiju koju ulažete u svoje strasti.

Neće joj promaći ništa što dolazi kroz vas, autentično, a ako želite da ona zna ove važne stvari, onda ih živite, svim srcem.

Ne plaši se rizika

Sve zanimljive i važne stvari vrijedne su rizika. Rizikuj da ne uspiješ, da budeš povrijeđena, da pogriješiš, da se pokaješ. Tako ćeš u svaki sljedeći rizik ulaziti svjesnija i spremnija i više ćeš cijeniti svaki ishod – nema poraza, sve su to vrijedne lekcije.

Voli sebe

Gledaj sebe očima ljubavi. Ti si dijete ljubavi, voljena i željena i zaslužuješ sve najbolje, samo zato što postojiš. Budi nježna prema sebi, uputi sebi riječi ljubavi i podrške, opraštaj sebi, brini o sebi.

Ne odustaj od onog što želiš

Saznaj šta hoćeš i drži se toga. To je najvrijednije saznanje koje možeš imati – šta hoćeš, čemu stremiš, šta želiš. Ko zna kuda će te odvesti put ka ostvarenju tvojih snova, to je avantura vrijedna življenja. Zato, nikad ne odustaj.

Ne dozvoli drugima da te podrivaju

Ko te ne podržava i ne osnažuje, ne treba da bude u tvojoj blizini. Iskusićeš toksične odnose, to je dio rizika u ljubavi.

Čitaj

Čitaj sve što ti dođe pod ruku, upoznaj razne pisce, remek-djela i laku literaturu, čitaj svakog dana. Vježbaj mozak, obogaćuj svoj riječnik – nivo nečije kulture i obrazovanja odslikava se kroz njegov riječnik i izražavanje, a to se stiče jedino čitanjem. Uvijek nosi neku knjigu sa sobom i nikada ti nigdje neće biti dosadno, ako moraš da čekaš.

Budi svoja

Ne pokušavaj da se uklopiš, osim onoliko koliko je neophodno za poštovanje osnovnih društvenih pravila. Budi svoja, nastupi sa onim što jesi, pa ćeš sigurno osvojiti mnogo više poštovanja i simpatija, nego da se trudiš da ih osvojiš, podražavajući one koji ti djeluju važno i uspješno. Ne pravi kompromise sa svojim JA, uvijek ga poštuj, čak i kada to drugi ne čine.

Budi ljubazna

Ne znaš kako se neko osjeća i šta proživljava i zašto je neugodan, nedostupan, odbojan – zato budi ljubazna. Prijatan nastup, osmijeh, ljubazne riječi izgovorene mirnim tonom – melem su za svačiju dušu i dopreće tamo gdje su potrebne, čak i ako ti nije namjera da nekoga razumiješ i pružiš mu podršku.

Budi zahvalna

Ne uzimaj dobre stvari zdravo za gotovo, ne podrazumjevaj ih – raduj im se i budi zahvalna. Njeguj svoju dušu vedrinom, čuđenjem, zahvalnošću. Budi zahvalna i kad je teško, jer sve što proživiš, donosi ti dragoceno iskustvo, uvide i spoznaje koje ne bi imala, da nije bilo tako teško.

Ne spuštaj svoje standarde

Kvalitetni ljudi se neće uplašiti i pojbeći zbog tvojih visokih standarda i zahtjeva. Prije svega se postaraj da sama ispunjavaš svoje standarde, a tada, ne odstupaj od njih i traži one koji ih takođe ispunjavaju.

Uživaj u samoći

Kada si sama sebi dobro društvo, kad cijeniš svoju samoću , kad ti nije potrebno ničije prisustvo da bi ti pružilo podršku, uvjerilo te da si zabavna, pametna, prijatna – kad ti je dobro u sopstvenom društvo, saznaćeš ko si. A kad znaš ko si, u čemu uživaš i šta te motiviše, kad voliš i poštuješ sebe, to ćeš dobijati i od drugih.

Budi hrabra

I to je ono najvažnije – odvaži se, suoči se, budi prisutna u svom životu, budi hrabra, šta god da se događa. Majka ne može da te zaštiti od gubitaka i tuge i bola, jer to je važan dio životnog isksutva i to je onaj dio koji stavlja na probu tvoju hrabrost.

Budi samostalna

Kad si svoja, ne praviš kompromise sa svojim JA, kad znaš šta hoćeš i hrabra si, osvojila si značajan dio emotivne nezavisnosti. Radi u životu vrijedno, da bi bila nezavisna na svaki način, misli svojom glavom, donosi svoje odluke za sopstvenu dobrobit.

U redu je da tražiš pomoć

Biti nezavisna, ne znači da sve moraš sama. Kada ne možeš, traži pomoć. Traži je prije nego što se iscrpiš pokušavajući sama – budi mudra.

(wannabemagazine.com)