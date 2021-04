Šta za vašu djecu znači riječ NE?

Važno je da dijete čuje NE za neke stvari, kako bismo mu pomogli da se razvije na pravi način i izraste u bolju osobu, svjesnu da se ne dobija sve na tacni.

Evo zašto je dobro da djetetu u nekim momentima govorite NE:

Naučiće da budu strpljivi

Mnogi naučnici smatraju da je strpljenje zapravo ključni korak ka uspjehu. Ovo djecu možemo naučiti od malih nogu. Ukoliko dobiju baš sve što požele u trenutku, neće imati osjećaj da kasnije u životu neće sve biti servirano na tacni. Vrlo često će imati prevelika očekivanja od svega, pa će kasnije biti razočarani kada shvate da stvari ne funkcionišu baš tako jednostavno kao sa mamom i tatom.

Naučićete ih disciplini

Ne je pravi način da postavite ograničenja djetetu. Ono tako uči da treba da se drži ograničenja i da će imati posljedice ukoliko ih prekrši. Tako oni postaju odgovorni za svoje postupke. Ipak, morate znati jedno. Nije poenta samo govoriti Ne, ne, ne. Važno da je date djetetu razlog zbog čega je to tako.

To im pomaže u izgradnji samopouzdanja

Samopouzdanje je važno u svim segmentma života. Ono se ne gradi tako što djetetu sve vrijeme govorimo da je dobro u svemu. Potrebno je da ga ohrabrujemo da postiže željene ciljeve. Možda će na početku biti razočarano i tužno, ali ćete vidjeti tu sreću i ponos kada samo uspije da ostvari to što je željelo.

Naučiće da naprave razliku između onoga što žele i onoga što im je potrebno

Ne smijete odustati od svoje odluke ako dijete plače i vrišti.

Djeca obično počnu da plaču ili histerišu ako im ne date ono što su tražila. Nemojte odustati. Ukoliko to uradite, vi ćete im pokazati da disciplina ne postoji i da je potrebno malo bijesa da bi se cilj ipak ostvario. Bilo bi dobro da sa djetetom popričate, saslušate zbog čega želi to što želi. Možda je to nešto zapravo vrlo razumno, i sasvim je u redu ukoliko nakon razgovora i kvalitetnih objašnjenja ipak promijenite odluku.

Postoji mnogo načina da kažete ne, a da to ne zvuči tako

Djeca će postati rezistentna na riječ Ne. Neće je čuti. Probajte da je zamijenite nekom drugom frazom i objasnite zašto sada ne može dobiti to što želi. Ukoliko traži da jede bonbone, nemojte reći samo ne, nego mu ponudite neki zdraviji desert, uz objašnjenje da će mu uz to biti lijepi zubići, zdrav stomačić.

Psiholozi uvijek upozoravaju da prilikom odbijanja djeteta nikad ne koristite ljutit ton. Djeca će uvijek radije poslušati nekog ko im se pristojno obrati, nego kada dobiju komandu.