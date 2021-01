Šta kada djetetu dosadi onlajn nastava?

Ukoliko im je dosadno, imaju loše rezultate, ako su nezainteresovani ili pak tužni zbog cjelokupnog sistema školovanja, pokušajte da im pomognete, ali pažljivo.

Mjeseci i mjeseci učenja na daljinu, kratkotrajnih odlazaka u klupe pod izmijenjenim uslovima, promjene... Ni roditeljima nije lako da sve isprate, a kako li je tek djeci? Sigurni smo da su iscrpljeni! Ne možemo ih kriviti što im teško padaju promjene, što se pokazuju drugačije nego što smo očekivali, što im neke stvari teže idu od ruke.

Sve je to potpuno razumljivo shodno situaciji u kojoj su se našli. Nemojte ih kriviti, ali im pomozite. Vaš uticaj će sigurno biti značajan za mališane. Pogledajte šta možete uraditi:

Ako djete ne želi da učestvuje

Potrudite se da izbjegnete pitanje ' Kako je u školi'. Umjesto toga porazgovarajte sa djetetom. 'Škola je potpuno drugačija sada. Koje bi dobre strane mogao da izvučeš? Šta je to što ti se ne dopada?'

Ako je djetetu presjelo da sjedi pored računara i uči, pokušajte da vrijeme kada je na pauzi pretvorite u period bez tehnologije. Crtajte, vježbajte ili se prošetajte.

Ako se dijete uznemiri kada pokušate da pomognete

Vaše dobre namjere nekada mogu izgledati pretjerano za djete. Kako biste izbjegli to 'takmičenje' sa djetetom, probajte da postavite radoznala pitanja. Na primer, ako odgovaraju na neko otvoreno pitanje, pustite tri do deset sekundi nakon odgovora da se dete presabere. Ukoliko imaju problem da odgovore ili daju pogrešan odgovor, najbolje je da krenete sa stavom: 'Hajde da proverimo šta je to nastavnica rekla, ako ti je nešto promaklo' ili 'Možda da još jednom pogledaš postavljeno pitanje'.

Ako djetetu sve to mnogo teško pada

'Uspjećeš ti to' nije dobar stav. Pokušajte da pitate polako da li je sve u redu, a potom se zahvalite. Podstaknite djete da govori emocije i objasnite da je važno da se međusobno podržavate. Svaki problem je lakši ako se podjeli.

Ako je djetetu dosadno, probajte da istražite u kom smislu. Možda im fali izazova, ili pak ne razumeju gradivo. Ako mislite da je dete stvarno u depresiji ili anksiozno, probajte da pronađete strategiju, a ukoliko je potrebno obratite se i stručnjaku.

Ako dijete ne napreduje

U toj situaciji probajte da poradite na djetetovim sposobnostima oflajn. Dajte mu da prepiše listu namirnica, da vam pokaže krug, kvadrat i slične oblike dok se šetate. Pronađite kreativan način da lakše usvoji potrebne veštine za školu.

