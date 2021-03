Smijem li da poližem bebinu cuclu kad padne na pod?

Mnogo puta smo vidjeli da mama podigne cuclu sa poda, poliže je i potom je vrati bebi. A da li je to dobro?

Određena istraživanja akcentuju da mikrobi iz majčinih usta zapravo imaju benefite za dijete, tako da, u suštini, kada poližete cuclu koja je pala na pod i date je djetetu, vi zapravo štitite dijete od alergija.

Ipak, to ni slučajno ne smijete raditi ukoliko imate infekciju ili bilo kakvu prehladu.

Šta su istraživanja pokazala?

Skorašnja istraživanja vršena su u Detroitu na 128 mladih majki, a posmatrali su kako one čiste dječje cucle.

Većina njih je cuclu čistila ručno, 41 posto u mašini za pranje sudova, a 12 posto je reklo da poliže cuclu i potom je da detetu.

Nakon deset mjeseci, ispostavilo se da su bebe čije su mame lizale cuclu imale manji nivo IgE u krvi - pokazatelj alergije.

Šta je to 'higijenska hipoteza'?

Postoji medicinska teorija 'higijenska hipoteza', koja ističe da kada je dijete u prečistoj okolini, ono nije izloženo virusima i bakterijama, što povećava rizik od alergija.

U principu, ljekari ističu to da što više imuni sistem ima da radi, to je bolje, a uz to će dijete biti izloženo i onim dobrim bakterijama.

Naravno, ovdje se ne podrazumijeva da sada namjerno prljate bebinu cuclu. Nemojte to da radite.

Kada NIKAKO ne smijete da ližete bebinu cuclu?

Ukoliko ste prehlađeni ili imate bilo kakvu vrstu infekcije, nemojte lizati cuclu, niti ljubiti dijete.

Takođe, važno je da DOBRO ČISTITE CUCLE, jer na taj način nemate brige. Ukoliko se nađete u situaciji da je jedini način da poližete cuclu, onda je tako očistite.

Izvor: yumama.com