Savjeti za roditelje: Pustite djecu da se igraju napolju

Igranje je najveća dječija radost, međutim roditelji danas izbjegavaju pustiti djecu da se igraju u prašini i blatu i radije ih odvode u zatvorene igraonice. Stručnjaci savjetuju da djecu puste napolje da se igraju u travi, blatu i u prašini i da ne strahuju od bolesti i infekcija.

Sastavni dio prirode

Roditelji bi trebali češće puštati djecu da se igraju napolju, čak i u blatu, to je sastavni dio prirode i štaviše ta prljavština je zdrava, tvrde stručnjaci. Ukoliko roditelji uglavnom puštaju djecu da se igraju na higijenski ispitanim mjestima, ona ne dolaze u dodir s različitim vrstama bakterija zbog čega njihov imunološki sistem slabi, a to dovodi do astme ili nekih drugih bolesti. Dok izlaganje mikrobima prisutnim u tlu pomaže djeci da jačaju imunitet i postaju otpornija.

Pustite djecu da se igraju u blatu umjesto da ih podstičete da igraju videoigre, jer tako će i njihove kognitivne sposobnosti biti bolje, s obzirom na to da neke od bakterija koje se nalaze u tlu pomažu boljoj funkciji mozga, poručuju naučnici.

Popravlja im raspoloženje

Igranje u „prljavštini” opušta djecu i popravlja im raspoloženje. Ipak, nije samo to razlog da dijete pustite da uživa u prirodi. Naime, stručnjaci tvrde da djeca koje više vremena provode igrajući se na otvorenom istovremeno uče i kako da štite prirodu. Također, nemojte vikati na dijete kada se isprlja. Pustite ga da uživa i razvija svoju kreativnost igrajući se u pijesku.