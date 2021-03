Roditelji, ovo treba da znate prije upisa djeteta u školu

Kada dijete upisujete u prvi razred osnovne škole, bolje je da pazite na to da ono bude najstarije nego najmlađe, tako tvrde posljednja istraživanja vezana za ovu problematiku.

Prema istraživanju koje je objavljeno u The New England Journal of Medicine, djeca koja se upišu prijevremeno u školu imaju 30 odsto veću vjerovatnoću da postanu hiperaktivna u poređenju sa svojim starijim vršnjacima.

Prema Centru za kontrolu i prevenciju bolesti, procenat školaraca kojima je dijagnostikovan hiperaktivni poremećaj u nekom trenutku života porastao je za gotovo 38 odsto između 2003. i 2016. godine.

Zato stručnjaci upozoravaju da bi roditelji trebalo da učine sve što mogu kako bi pomogli djetetu da prebrodi situaciju kao najmlađe u svom razredu. Čak se predlaže da se polazak u školu odloži tako da dijete bude najstarije u razredu, a ne najmlađe.

Ono što svakako ohrabruje jeste da hiperaktivni poremećaj ne mora da bude trajna dijagnoza.