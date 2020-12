Prepoznaj razloge zbog kojih beba plače

Iako bebe nisu još razvile sposobnost govora, one komuniciraju. I to plačem. Na roditeljima je da prepoznaju koji je uzrok plača i pomognu svom novorođenčetu.

Iako se u početku tako nešto čini kao nemoguća misija, vrlo brzo roditelji upoznaju svoju bebu i mogu da prepoznaju šta im ona poručuje.

Ne kaže se bez razloga, "Samo slušaj svoju bebu"

1. Gladna sam!

Snažan i konstantan plač koji ne prestaje sve dok ne nahranite bebu. Ma koliko je ljubili, nosali, i pokušavali da ju umirite, taj plač jedino može da zaustavi mlijeko. Ovaj plač je često praćen guranjem rukica u usta.

2. Boli me!

Ovaj plač je sličan plaču kada je beba gladna, prodoran i neizdrživ.Međutim ono što je takođe karakteristično za njega je ukočenost tijela. Kod novorođenih beba najčešće se javlja zbog kolika. Ukoliko na primer dođe do upale uha koja je izuzetno česta kod beba, beba će se u momentima i dodirivati za uho, a plač će se samo pojačati ukoliko pokušate da ju nahranite.

3. Dosadno mi je!

Ovaj plač možete zaustaviti vrlo brzo, tako što ćete se jednostavno posvijetiti bebi. Međutim, vrlo je bitno da ne čekate plač kako bi se posvijetili bebi. Oni, iako mali, mogu to pogrešno da protumače i pomisle da moraju da plaču da biste im se posvjetili.

4. Spava mi se!

Do plača zbog pospanosti i ne mora doći ukoliko pratite znake koje vam beba daje prije toga. Trljanje okica, zevanje, usporenost znače da je došlo vrijeme za dremku.

Vrlo je bitno da novopečeni roditelji znaju da bebe ne komuniciraju samo plačem. One jednako žele da vam daju do znanja kada su site, naspavane i zadovoljne. A to rade neodoljivim osmijehom, a kasnije i glasnim smijehom. Kada se nasmiju, vrlo ćete lako zaboraviti one manje lijepe trenutke.