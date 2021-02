Porodice su najzainteresovanije za ljetovanje, ali pod 2 uslova

Porodice su najbrojnija grupacija putnika koji su očajni da ove godine odu na odmor, ali će polovina rezervisati u posljednjem trenutku.

Global Media je objavila podatke ankete "Glas nacije" i najzanimljiviji podatak je da je 58% ispitanika spremno da izdvoji više novca za odmor nego ranijih godina.

Trećina ne želi da plati odmor više nego prije, bez obzira na bezbjednost i bolje uslove putovanja. Međutim, svima je zajednička ista želja - politika otkazivanja putovanja mora da se promijeni!

Svi žele da se ukine klauzula o zadržavanju novca ako otkažu odmor. Druga zajednička odlika svih putnika je da većina ima mornalnu nedoumicu "da li je u redu putovati?"

Podaci su predstavljeni na skupu koji su organizovali TravelMole, Go To Places i Global Media. Jedna od tema je bila i promocija turizma, a zaključak je da to treba da budu individulne, nikako grupne.

Zanimljiv je i podatak da porodice nisu spremne da koriste avion i javni prevoz. Dakle, većina želi da ide na odmor kolima, a to prilično sužava broj destinacija.

Zanimljivo je i istraživanje giganta "EasyJet-a" koje je pokazalo da 65% Evropljana planira da ide na odmor ove godine, uprkos zabranama i ograničenjima!

Istraživanje je sprovedeno sredinom januara, a na pitanja je odgovaralo 5.000 ispitanika u trenutku kada još nije počela masovna imunizacija, pa su turistički radnici optimisti.

(magazin.novosti.rs)