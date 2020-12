Pet stvari koje treba da uradite prije rođenja bebe

Život nakon dolaska djeteta ili više njih više nikada neće biti isti. To ste zasigurno čuli već mnogo puta. Životne navike se mijenjaju i vaša se svakodnevica mijenja iz korijena. Navike spavanja i hranjenja, higijenske navike i još mnogo toga dobiće neku novu rutinu i uveliko uticati na vaš život.

Sve je to divno i slatko, ali može vas natjerati da se sa sjetom sjećate nekih prošlih vremena. Ovih 5 stvari morate napraviti prije nego što dobijete djecu.

1. Ostajte dugo budni - Ostajte budni do dugo u noć, čak i ako radite sutra ujutro. Nemojte ni pomišljati na to da ste umorni. Tek kada budete imali dijete kojemu izlaze zubi i ne spava više od 45 minuta u komadu po noći, shvatit ćete što znači biti umoran i žalićete za danima kada ste mogli biti budni do ranog jutra i to svojom voljom, poručuju stručnjaci. Kada imate dijete shvatite da zapravo možete funkcionisati i sa vrlo malo sna. Zato slobodno ostajte budni dugo i to svojom voljom.

2. Spavajte dugo - Da, sigurno ćete pomisliti kako je to u potpunoj suprotnosti s ovim prije napisanim. Ali znate li onaj osjećaj kada vam se spava još malo, a onda se samo okrenete na drugu stranu i odspavate? E, toga više nema kada stigne dijete . Nemojte imati grižu savjest jer ste subotu, recimo, prespavali do podne. Neka ste.

3. Jedite tople obroke što češće - Prije rođenja djeteta par većinom ima isplanirane dane i drže se rasporeda obroka. Kada djeca bacaju hranu jedno na drugoga, plaču i istovremeno ih treba presvući, okupati, uspavati ili nešto drugo, rijetko ćete kada imati priliku jesti tek svježe pripremljeni obrok. Uvijek se može podgrijati, ali jesti svježe i toplo čim je gotovo posebno nedostaje.

4. Održavajte vaš dom čistim - Vjerovatno mislite kako to nije ni potrebno naglašavati. Držite dom urednim koliko možete i stignete, ali kada imate dijete vaš se standard, kada je riječ o čistoći doma, drastično mijenja . prije ste mogli provesti cijeli vikend pospremajući i lašteći površine do visokog sjaja, ali kada je u kući i dijete vjerojatno jedino što stignete je sve samo pobrisati papirnatim ručnicima , okrenuti se oko sebe i pomisliti: Zašto da se "ubijam" u čišćenju danas kada će već ujutro opet sve biti isto? Uživajte u čistoći vašeg doma dok nemate djece!

5. Uživajte u tišini - Živimo ubrzan život okruženi medijima, muzikom i sve većom opstm bukom koja nas okružuje. Kada ste u mogućnosti, isključite sve uređaje koje stvaraju zvukove ili buku i jednostavno uživajte u tišini i slušajte samo svoje disanje. Čujete li taj divni zvuk? To je tišina koju nećete imati puno prilika čuti kada imate dijete jer će vašim domom odzvanjati plač, razni povici i vriskovi.