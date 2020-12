Nikad ne stavljajte djecu u autosjedalicu u zimskoj jakni!

Prehlada se može izlječiti, ali slomljeni vrat ne može! Većina ljudi ne razmišlja o tome već se više boje prehlade. S dolaskom hladnijih dana, oblačimo se toplije i čini se logičnim dijete ostaviti u zimskoj jakni u autosjedalici.

No, to može biti ogromna greška, posebno u slučaju sudara kada može činiti veliku razliku. Zimske jakne, pogotovo one debele i od skliskih materijala, onemogućavaju dovoljno učinkovito zatezanje sigurnosnih pojaseva.

Osim toga, debele su i ponovno spriječavaju dobro zatezanje pojasevima preko djeteta. Iako vam se čini da ste dijete dobro zategnuli, zapravo niste. Između djetetovog tijela i pojasa ostalo je mnogo mjesta, a upravo je to ključno u slučaju sudara. Tako dijete može lakše izletjeti iz sjedalice kao da nije ni vezano.

